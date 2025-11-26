Uber inicia operação com robotáxis sem motoristas em Abu Dhabi

Nos Emirados Árabes Unidos, a Uber começou a operar com veículos totalmente autônomos por meio de uma parceria com a chinesa WeRide. Agora, passageiros que solicitarem viagens pelos serviços UberX ou Uber Comfort na capital Abu Dhabi poderão ser atendidos por um carro sem motorista – desde que estejam dentro da área de cobertura da operação.

A iniciativa marca a segunda fase do projeto conjunto iniciado em dezembro de 2024, quando os veículos ainda contavam com motoristas de segurança a bordo. A partir deste momento, os robotáxis circulam sozinhos em locais específicos da Yas Island, uma das principais áreas turísticas da capital dos Emirados Árabes.

Operado com o modelo GXR, da WeRide, baseado no Farizon SuperVan, da Geely, o veículo tem capacidade para até cinco passageiros e é equipado com mais de 20 sensores e câmeras. A Uber administra as operações da frota em conjunto com a Tawasul Transport, responsável por atividades como manutenção, limpeza, inspeção e recarga dos veículos. A WeRide continua encarregada dos testes e da calibração dos sensores.

Usuários interessados em uma viagem sem motorista podem selecionar a opção “Autonomous” no aplicativo da Uber para aumentar a chance de serem alocados em um desses veículos. A empresa informou que o serviço será gradualmente expandido para além dos 12 quilômetros quadrados de Yas Island.

Expansão para outros países

Além disso, Uber e WeRide planejam levar o modelo para mais 15 cidades nos próximos cinco anos, incluindo destinos na Europa. Nos EUA, a empresa opera em parceria com a Waymo, subsidiária da Alphabet, dona do Google.

A iniciativa reforça a estratégia da Uber de se posicionar como uma plataforma unificada para serviços de transporte com veículos autônomos, independentemente da marca — com exceção, ao menos por enquanto, da Tesla, que segue fora das parcerias. A empresa tem firmado acordos com diversas fabricantes de veículos autônomos nos últimos anos, buscando integrar uma variedade de tecnologias à sua operação global.