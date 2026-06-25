PoderData/Aya: Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na corrida à presidência da República nos dois possíveis turnos. Os dados são do levantamento PoderData/Aya, do veículo Poder360 Jornalismo em parceria com o Aya Bancah, divulgado nesta quinta-feira, 25.

Em um provável segundo turno entre os dois pré-candidatos, Lula registra 46% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 43%. Neste cenário, votos brancos e nulos somam 8% e 3% não souberam responder.

Assim como na simulação de primeiro turno divulgada pela pesquisa (Lula com 40% e Flávio Bolsonaro com 36%), o índice do presidente continua igual desde maio, enquanto o senador subiu 1 ponto percentual.

Cenários alternativos

A pesquisa avaliou também cenários de segundo turno entre Ronaldo Caiado (PSD), Joaquim Barbosa (DC), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) contra Lula.

Em todas as situações, o presidente aparece tecnicamente empatado, exceto contra o membro do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, contra quem obtém vantagem.

Contra o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, Lula tem 43% e o adversário, 41%. Votos brancos e nulos somam 13%, e 3% dos eleitores não responderam. Os índices se mantiveram idênticos desde maio.

Enfrentando Renan Santos, Lula registra 45% contra 38%. No último mês, Santos subiu 2 pontos percentuais. Votos brancos ou nulos somam 14%, e 3% não responderam.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Lula tem 45% das intenções de voto e Zema, 42%. Ao todo, 10% dos respondentes optariam pelo voto em branco ou nulo, e 3% não quiseram responder.

O embate contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fica idêntico à disputa entre Lula e Zema.

O levantamento ouviu 2.400 eleitores entre os dias 21 e 24 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05722/2026.