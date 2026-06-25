Lula oferece ajuda do Brasil à Venezuela após terremotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou preocupação e consternação com os dois terremotos ocorridos na noite desta quarta-feira, 24, e que atingiram a Venezuela. Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores "avalie a situação do país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar". O número de mortos confirmados no país vizinho chega a 164 na manhã desta quinta-feira.

"Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", disse Lula em um texto publicado em suas redes sociais.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

Já o Itamaraty se manifestou em nota, na qual expressa pesar pelas perdas causadas pelos sismos. "O Governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos que atingiram o território da Venezuela no dia de hoje, 24 de junho. Até o momento, os sismos resultaram em danos à infraestrutura local e deslocamento de contingentes populacionais".

Segundo o Itamaraty, não foram identificados brasileiros entre as vítimas do terremoto até o momento.