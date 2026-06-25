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Lula oferece ajuda do Brasil à Venezuela após terremotos

Número de mortos no páis vizinho após tragédia chega a 164

Apartamentos em um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, estado de La Guaira, cerca de 30 km a noroeste de Caracas. (Federico PARRA / AFP)

Apartamentos em um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, estado de La Guaira, cerca de 30 km a noroeste de Caracas. (Federico PARRA / AFP)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 25 de junho de 2026 às 10h43.

Última atualização em 25 de junho de 2026 às 10h44.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou preocupação e consternação com os dois terremotos ocorridos na noite desta quarta-feira, 24, e que atingiram a Venezuela. Lula determinou que o Ministério das Relações Exteriores "avalie a situação do país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar". O número de mortos confirmados no país vizinho chega a 164 na manhã desta quinta-feira.

"Reafirmo nossa determinação em apoiar o governo da presidenta encarregada Delcy Rodríguez na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades", disse Lula em um texto publicado em suas redes sociais.

Já o Itamaraty se manifestou em nota, na qual expressa pesar pelas perdas causadas pelos sismos. "O Governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos que atingiram o território da Venezuela no dia de hoje, 24 de junho. Até o momento, os sismos resultaram em danos à infraestrutura local e deslocamento de contingentes populacionais".

Segundo o Itamaraty, não foram identificados brasileiros entre as vítimas do terremoto até o momento.

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