Shopping em São Paulo vai ganhar bar gigante com montanha-russa e investimento de R$ 25 milhões

RESUMO | O Bario abrirá em dezembro o Bario Park, megaloja de 4.100 metros quadrados com montanha-russa no Mauá Plaza Shopping, após investimento de R$ 25 milhões. A unidade inaugura um novo formato e integra um plano de R$ 150 milhões para alcançar dez endereços até 2030; a próxima operação está prevista para 2027, em Praia Grande.

Tomar um drinque e subir em uma montanha-russa são programas que, normalmente, acontecem em lugares diferentes. A partir de dezembro, os dois estarão sob o mesmo teto em um shopping da Grande São Paulo.

A proposta é do Bario, negócio que mistura bar, restaurante e jogos de fliperama e prepara seu maior projeto desde a fundação.

A empresa está investindo 25 milhões de reais em uma operação de 4.100 metros quadrados no Mauá Plaza Shopping, em Mauá. Só a montanha-russa custará 3 milhões de reais.

A megaloja, batizada de Bario Park, é também o ponto de partida de uma expansão bem maior.

A empresa projeta investir 150 milhões de reais para chegar a 10 unidades até 2030. Hoje são três lojas em funcionamento e Mauá será a quarta.

A próxima operação do novo conceito já está prevista para o primeiro semestre de 2027, no Praia Grande Plaza Shopping, no litoral de São Paulo.

“A gente tem um grande desafio de operação, que é ocupar todo um espaço desse, e de uma operação de shopping, que é diferente de uma operação de rua”, afirma Flávia Roma, gerente de marketing do Bario.

Depois de crescer na capital paulista, a empresa começa agora a testar dois novos caminhos. Um deles são os shopping centers. O outro é avançar para cidades fora da capital. Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba também estão entre os mercados analisados pela companhia.

Como será o parque e bar

A montanha-russa será a principal atração da nova unidade, mas ocupar 4.100 metros quadrados exige mais.

O projeto terá pista de carrinho bate-bate, brinquedos de grande porte, máquinas de pinball, simuladores de realidade virtual, simuladores de motocicleta e centenas de jogos eletrônicos.

Clássicos como Street Fighter, Pac-Man e Space Invaders também fazem parte do modelo das unidades da rede. Haverá ainda restaurante, bar e áreas destinadas a festas e eventos.

É a primeira vez que o Bario inclui atrações físicas desse porte em uma operação. A mudança foi grande o bastante para a empresa criar uma nova submarca, Bario Park, para o formato.

A operação também muda radicalmente a escala do negócio.

A unidade do Tatuapé tem cerca de 1.400 metros quadrados. A de Santo Amaro passa de 1.500 metros quadrados. O novo endereço de Mauá terá 4.100 metros quadrados.

O Bario afirma que o parque deverá criar 150 postos de trabalho diretos e indiretos.

Qual é a história do Bario

O primeiro Bario abriu em setembro de 2021, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Era o período de saída das maiores restrições impostas pela pandemia, e os fundadores ainda tentavam descobrir se o consumidor voltaria a frequentar um lugar construído justamente para reunir pessoas.

A cautela apareceu até na quantidade de comandas disponíveis.

“Confesso que a gente abriu a unidade super receoso. Era fim de pandemia: será que as pessoas querem, não querem? A gente tinha 100 comandas. No primeiro dia, começamos a distribuir papelzinho com número porque teve fila de espera na porta”, afirma Roma.

Segundo ela, o Bario nem sequer nasceu como a principal atividade profissional dos dois irmãos proprietários da empresa. Era um projeto paralelo.

O conceito foi inspirado nos arcades, espaços de jogos eletrônicos comuns nos Estados Unidos. A empresa adicionou comida e bebidas ao formato.

A primeira unidade começou com 50 máquinas e recebeu, em média, 6.000 clientes por mês no primeiro ano, segundo dados divulgados pela empresa.

O segundo endereço só chegou em maio de 2024.

Instalada no Tatuapé, a unidade aumentou o tamanho do negócio para mais de 100 atrações, incluindo simuladores de Fórmula 1 e MotoGP, máquinas de prêmios e mesas de sinuca. A terceira loja abriu em Santo Amaro em outubro de 2025. Hoje, as três unidades somam mais de 400 máquinas. Segundo a companhia, a rede recebe mais de 300.000 visitantes por ano.

Qual é a estratégia de entrar em shopping

A ida para Mauá testa outra premissa da expansão.

Até agora, as unidades do Bario funcionaram em imóveis de rua. Shopping center não era uma prioridade.

“Nossa loja de rua funcionava muito bem. Quando a gente foi olhar Mauá, viu o shopping e entendeu que poderia ser uma operação para começar a olhar com mais carinho”, afirma Roma.

Para o Bario, shopping significa acesso a um fluxo que já existe. O Mauá Plaza recebe mais de 1 milhão de pessoas por mês, segundo Ariane Oliveira, gerente de marketing do empreendimento. O centro comercial tem cerca de 250 operações e 50.000 metros quadrados de ABL, área bruta locável, indicador usado pelo setor para medir as áreas disponíveis para locação.

Há ainda outro público que interessa ao Bario: empresas.

Além de comida, bebida e jogos, eventos se tornaram uma frente do negócio. A companhia afirma atender mais de 200 empresas por ano em confraternizações, lançamentos de produtos e outros encontros corporativos. A localização no ABC Paulista ajuda a colocar essa frente dentro do mercado potencial da nova loja.

E a mudança para o shopping?

Os 4.100 metros quadrados ocupados pelo parque ajudam a mostrar como o Mauá Plaza está redesenhando áreas antes destinadas ao varejo tradicional.

O shopping tinha um hipermercado de aproximadamente 10.000 metros quadrados. A operação saiu do prédio principal e passou a funcionar como atacarejo em outra área do mesmo terreno.

O espaço interno foi dividido e deu origem a dois novos corredores e dezenas de operações. Outra loja, do segmento de construção, ocupava uma área superior a 4.000 metros quadrados. Foi esse espaço que acabou negociado com o Bario.

Sai uma operação sustentada principalmente pela venda de produtos. Entra um negócio de 4.100 metros quadrados que precisa convencer o consumidor a gastar tempo com jogos, comida, bebida, festas e atrações.

A lógica é aumentar a quantidade de motivos para visitar o empreendimento, inclusive quando comprar roupas, eletrônicos ou outros produtos não está nos planos.

“Acho que depois da pandemia todo mundo entendeu a urgência de integrar o digital ao físico, mas, sobretudo, que as pessoas ainda buscam a convivência”, afirma Ariane. O Bario Park é a maior expressão dessa estratégia até agora.

O que é o Bario Park?

O Bario Park é o novo formato de megaloja do Bario, criado para reunir bar, restaurante, jogos eletrônicos e atrações físicas de grande porte. A primeira unidade terá 4.100 metros quadrados no Mauá Plaza Shopping, na Grande São Paulo.

Quando será inaugurado o Bario Park de Mauá?

O Bario Park de Mauá tem inauguração prevista para dezembro. O endereço será a quarta unidade do Bario e a primeira operação da empresa dentro de um shopping center.

Quanto será investido no Bario Park de Mauá?

O Bario investirá R$ 25 milhões na unidade do Mauá Plaza Shopping. Segundo a empresa, apenas a montanha-russa custará R$ 3 milhões.

Quais atrações estarão disponíveis no Bario Park?

O Bario Park terá montanha-russa, pista de carrinho bate-bate, brinquedos de grande porte, máquinas de pinball, simuladores de realidade virtual e de motocicleta e centenas de jogos eletrônicos. O espaço também contará com restaurante, bar e áreas para festas e eventos.

Quantos empregos o Bario Park deverá criar?

O Bario Park de Mauá deverá criar 150 postos de trabalho diretos e indiretos, segundo a empresa.

Qual é o plano de expansão do Bario até 2030?

O Bario planeja investir R$ 150 milhões para passar das atuais três lojas para dez unidades até 2030. A próxima unidade do Bario Park está prevista para o primeiro semestre de 2027, no Praia Grande Plaza Shopping, enquanto Campinas, Ribeirão Preto e Sorocaba também são avaliadas pela empresa.