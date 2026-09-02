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PGR pede arquivamento de denúncias de Vorcaro contra 'supostas ameaças'

Procuradoria afirma que depoimento não apresentou fatos concretos ou elementos suficientes para justificar novas medidas investigativas no STF

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20h39.

Última atualização em 2 de setembro de 2026 às 21h34.

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta quarta-feira, 2, o arquivamento das denúncias apresentadas por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, em depoimento ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pela EXAME.

Vorcaro havia pedido a oitiva presencial com Mendonça para relatar supostas ameaças e “graves intimidações”. O depoimento foi realizado na manhã de 27 de agosto, após autorização do ministro, e encaminhado à PGR para manifestação.

Em nota, o gabinete de Mendonça informou que a oitiva foi realizada em caráter de urgência por um juiz auxiliar que acompanha o caso. O depoimento ocorreu sem a participação de agentes da Polícia Federal responsáveis pela investigação.

A manifestação assinada pelo procurador-geral Paulo Gonet afirma, porém, que Vorcaro não apresentou fatos concretos que justificassem a abertura de novas investigações. O órgão também afirmou que as declarações não trouxeram elementos suficientes para dar "verossimilhança às alegações." 

A PGR citou ainda a rejeição anterior de uma proposta de delação premiada apresentada por Vorcaro. De acordo com o órgão, a Polícia Federal recusou o acordo por falta de informações inéditas, entendimento que também foi adotado pela própria Procuradoria após analisar o material apresentado pela defesa.

Para a PGR, o depoimento ao ministro não trouxe novos elementos capazes de alterar o cenário que levou à rejeição da colaboração nem indicou eventual vício de vontade que justificasse a retomada da negociação.

"Fatos por ele reputados inéditos podem já integrar o manancial sob custódia dos órgãos formais de apuração, esvaziando o valor intrínseco de eventual tratativa", afirma o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manifestação.

O conteúdo da audiência está sob sigilo legal. Segundo o gabinete de Mendonça, não procede a informação de que tenham sido abordados, durante o depoimento, temas relacionados ao ministro Alexandre de Moraes.

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