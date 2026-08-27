Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa PoderData/Aya: Lula cai e empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no 1º turno

Levantamento PoderData/Aya aponta menor distância entre os dois principais candidatos; Flávio Bolsonaro mantém 35% das intenções de voto

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

(Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08h57.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno e no segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 27.

Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 35%, uma diferença de três pontos percentuais dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), todos com 4%. Pablo Marçal (PRTB) registra 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 2%. Outros nomes testados tiveram percentuais entre 0% e 2%.

O levantamento também aponta 5% de eleitores que declararam voto branco ou nulo e 2% que não souberam responder.

Na comparação com a rodada anterior do PoderData, realizada entre 9 e 12 de agosto, Lula caiu de 41% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro manteve 35%. Pela margem de erro, a variação do presidente não permite afirmar mudança fora do intervalo estatístico.

Lula tem vantagem entre mulheres e Nordeste; Flávio lidera entre homens e Sul

Os dados demográficos da pesquisa mostram diferenças no perfil do eleitorado dos dois principais candidatos. Lula aparece à frente entre as mulheres, com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32% nesse grupo. Entre homens, o senador registra 38%, contra 36% do presidente.

O Nordeste é a região em que Lula apresenta seu melhor desempenho, com 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança seus maiores percentuais no Sul, com 44%, e no Centro-Oeste, com 42%.

Por faixa etária, Lula tem 40% entre eleitores com 60 anos ou mais, 39% entre pessoas de 25 a 44 anos, 37% entre aqueles de 16 a 24 anos e 37% entre eleitores de 45 a 59 anos.

Flávio Bolsonaro aparece com 38% entre eleitores de 45 a 59 anos, 35% entre pessoas de 60 anos ou mais, 33% entre jovens de 16 a 24 anos e 33% entre eleitores de 25 a 44 anos.

Na divisão regional, Lula lidera no Nordeste, com 48%, e aparece com 36% no Sudeste, 37% no Norte, 32% no Centro-Oeste e 30% no Sul. Flávio Bolsonaro tem 44% no Sul, 42% no Centro-Oeste, 40% no Norte, 32% no Sudeste e 30% no Nordeste.

Entre eleitores com ensino superior, Lula registra 41% e Flávio Bolsonaro, 32%. No grupo com escolaridade média, o senador aparece com 38% e o presidente, com 36%.

Por renda familiar, Lula tem 40% entre eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos e também 40% entre aqueles com renda de até dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro registra 39% entre pessoas com renda entre dois e cinco salários mínimos.

Lula também empata com Flávio no segundo turno

Nos cenários de segundo turno, a pesquisa indica uma disputa mais equilibrada entre Lula e alguns dos possíveis adversários.

Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador tem 44%.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a diferença é de apenas um ponto percentual.

Contra Renan Santos, Lula registra 44%, ante 37% do adversário. O cenário tem 16% de votos brancos ou nulos e 3% de eleitores que não souberam responder.

Nos cenários contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado, a diferença também é de um ponto percentual. Lula aparece com 44% em ambos os testes, enquanto Zema e Caiado registram 43%.

Governo Lula tem 51% de desaprovação e 42% de aprovação

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal e a aprovação pessoal do presidente Lula. Na avaliação da administração, 51% dos entrevistados disseram desaprovar o governo, enquanto 42% afirmaram aprovar. Outros 7% não souberam responder.

A desaprovação do governo Lula chegou a 51% na pesquisa PoderData/Aya, enquanto a aprovação ficou em 42% entre os entrevistados.

No recorte por gênero, a aprovação do governo é maior entre mulheres, com 44%, contra 40% entre homens. A desaprovação chega a 56% entre homens e 47% entre mulheres.

Por região, o Nordeste concentra o maior índice de aprovação, com 50%, enquanto o Sul apresenta a maior desaprovação, com 60%. No Sudeste, a aprovação é de 40% e a desaprovação, de 54%.

Na avaliação pessoal do presidente, 50% disseram desaprovar o desempenho de Lula, enquanto 42% aprovam. Outros 8% não souberam responder.

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre 23 e 26 de agosto de 2026, por meio de entrevistas por telefone com 2.400 eleitores em 555 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

As entrevistas foram feitas pelo sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde pelo teclado do aparelho.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04974/2026.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do PoderData, empresa integrante do grupo Poder360 Jornalismo, com parceria de divulgação do Aya Bancah.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Previsão do tempo no RJ: até quando o tempo instável continua?

Previsão do tempo no RS: quando o tempo volta a ficar estável no estado?

Caso Master e a crise no STF: veja a linha do tempo da guerra de despachos entre ministros

Mais na Exame

Mundo

Brics pede cautela no Oriente Médio, enquanto China tenta transformar bloco em mediador da crise

Inteligência Artificial

CEO da Anthropic pede desaceleração no ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial

Esporte

Sabalenka x Rybakina: horário e onde assistir à final do US Open 2026

Um conteúdo Bússola

WhatsApp sem número visível: o que muda no atendimento ao cliente