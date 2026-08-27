Pesquisa PoderData/Aya: Lula cai e empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno e no segundo turno da disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 27.

Lula tem 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 35%, uma diferença de três pontos percentuais dentro da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), todos com 4%. Pablo Marçal (PRTB) registra 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 2%. Outros nomes testados tiveram percentuais entre 0% e 2%.

O levantamento também aponta 5% de eleitores que declararam voto branco ou nulo e 2% que não souberam responder.

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Na comparação com a rodada anterior do PoderData, realizada entre 9 e 12 de agosto, Lula caiu de 41% para 38%, enquanto Flávio Bolsonaro manteve 35%. Pela margem de erro, a variação do presidente não permite afirmar mudança fora do intervalo estatístico.

Lula tem vantagem entre mulheres e Nordeste; Flávio lidera entre homens e Sul

Os dados demográficos da pesquisa mostram diferenças no perfil do eleitorado dos dois principais candidatos. Lula aparece à frente entre as mulheres, com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 32% nesse grupo. Entre homens, o senador registra 38%, contra 36% do presidente.

O Nordeste é a região em que Lula apresenta seu melhor desempenho, com 48% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança seus maiores percentuais no Sul, com 44%, e no Centro-Oeste, com 42%.

Por faixa etária, Lula tem 40% entre eleitores com 60 anos ou mais, 39% entre pessoas de 25 a 44 anos, 37% entre aqueles de 16 a 24 anos e 37% entre eleitores de 45 a 59 anos.

Flávio Bolsonaro aparece com 38% entre eleitores de 45 a 59 anos, 35% entre pessoas de 60 anos ou mais, 33% entre jovens de 16 a 24 anos e 33% entre eleitores de 25 a 44 anos.

Na divisão regional, Lula lidera no Nordeste, com 48%, e aparece com 36% no Sudeste, 37% no Norte, 32% no Centro-Oeste e 30% no Sul. Flávio Bolsonaro tem 44% no Sul, 42% no Centro-Oeste, 40% no Norte, 32% no Sudeste e 30% no Nordeste.

Entre eleitores com ensino superior, Lula registra 41% e Flávio Bolsonaro, 32%. No grupo com escolaridade média, o senador aparece com 38% e o presidente, com 36%.

Por renda familiar, Lula tem 40% entre eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos e também 40% entre aqueles com renda de até dois salários mínimos. Flávio Bolsonaro registra 39% entre pessoas com renda entre dois e cinco salários mínimos.

Lula também empata com Flávio no segundo turno

Nos cenários de segundo turno, a pesquisa indica uma disputa mais equilibrada entre Lula e alguns dos possíveis adversários.

Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o senador tem 44%.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a diferença é de apenas um ponto percentual.

Contra Renan Santos, Lula registra 44%, ante 37% do adversário. O cenário tem 16% de votos brancos ou nulos e 3% de eleitores que não souberam responder.

Nos cenários contra Romeu Zema e Ronaldo Caiado, a diferença também é de um ponto percentual. Lula aparece com 44% em ambos os testes, enquanto Zema e Caiado registram 43%.

Governo Lula tem 51% de desaprovação e 42% de aprovação

A pesquisa também mediu a avaliação do governo federal e a aprovação pessoal do presidente Lula. Na avaliação da administração, 51% dos entrevistados disseram desaprovar o governo, enquanto 42% afirmaram aprovar. Outros 7% não souberam responder.

A desaprovação do governo Lula chegou a 51% na pesquisa PoderData/Aya, enquanto a aprovação ficou em 42% entre os entrevistados.

No recorte por gênero, a aprovação do governo é maior entre mulheres, com 44%, contra 40% entre homens. A desaprovação chega a 56% entre homens e 47% entre mulheres.

Por região, o Nordeste concentra o maior índice de aprovação, com 50%, enquanto o Sul apresenta a maior desaprovação, com 60%. No Sudeste, a aprovação é de 40% e a desaprovação, de 54%.

Na avaliação pessoal do presidente, 50% disseram desaprovar o desempenho de Lula, enquanto 42% aprovam. Outros 8% não souberam responder.

A pesquisa PoderData/Aya foi realizada entre 23 e 26 de agosto de 2026, por meio de entrevistas por telefone com 2.400 eleitores em 555 municípios das 27 unidades da Federação.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

As entrevistas foram feitas pelo sistema URA (Unidade de Resposta Audível), em que o entrevistado ouve perguntas gravadas e responde pelo teclado do aparelho.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04974/2026.

A pesquisa foi realizada com recursos próprios do PoderData, empresa integrante do grupo Poder360 Jornalismo, com parceria de divulgação do Aya Bancah.