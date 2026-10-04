Pode votar sem camisa? Veja o que é permitido usar no dia das eleições de 2026

RESUMO ＋ O eleitor deve usar camisa ou camiseta para comparecer à seção eleitoral. Não é permitido votar sem camisa ou com traje de banho. Roupas informais, como bermuda e regata, e calçados como chinelos são permitidos.

Nas eleições deste domingo, 4, os eleitores podem comparecer às urnas com roupas informais, como bermuda e regata, além de chinelos. Não é necessário usar roupa social para votar.

Votar sem camisa, porém, não é permitido, segundo as orientações sobre vestuário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A restrição também inclui trajes de banho, como sunga, biquíni e maiô.

Segundo o TSE, bermuda, regata e chinelo são permitidos nas eleições de 2026. A camisa da Seleção Brasileira também pode ser usada.

Roupas com referência a candidatos ou partidos podem expressar preferência política, desde que a manifestação seja individual e silenciosa. Pedir votos e participar de manifestações coletivas de campanha são condutas proibidas no dia da eleição.

Pode votar de bermuda?

Sim, pode votar de bermuda. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também permite que o eleitor compareça à seção eleitoral de short ou sandália. O uso dessas peças não impede a votação.

Para se identificar perante os mesários, é necessário apresentar um documento oficial com foto ou o e-Título, desde que o aplicativo exiba a fotografia do eleitor.

Pode votar de chinelo?

Sim, pode votar de chinelo. As regras eleitorais não proíbem esse tipo de calçado. Também é permitido votar descalço.

O eleitor pode usar camiseta, regata ou boné. A restrição é entrar no local de votação sem camisa ou com roupa de banho.

Pode votar com a camisa do candidato?

Sim, o eleitor pode votar com camisa de candidato, partido, federação ou coligação. A condição é que a manifestação de preferência seja individual e silenciosa.

Também são permitidos bandeiras, broches e adesivos. O uso desses itens, porém, não autoriza abordar, aliciar ou tentar convencer outras pessoas a votar em determinada candidatura.

No dia da eleição, são proibidos:

Distribuir camisetas e outros materiais de campanha;

Formar aglomerações com roupas ou elementos padronizados que caracterizem manifestação coletiva, até o encerramento da votação;

Realizar manifestações coletivas ou ruidosas de apoio político;

Fazer boca de urna, com tentativa de convencer ou pedir votos aos eleitores.

As regras para quem trabalha na eleição são diferentes: mesários e servidores da Justiça Eleitoral não podem usar roupas ou objetos com propaganda política durante os trabalhos. Fiscais partidários também não podem utilizar vestimenta padronizada.

O que vestir para votar?

Ao escolher a roupa para votar, o eleitor pode usar peças como bermuda, short, camiseta ou regata, além de chinelo ou sandália. Bonés também são permitidos.

É preciso evitar trajes de banho, como biquíni, maiô e sunga, e não comparecer ao local de votação sem camisa.

Se a roupa tiver referência a uma candidatura ou partido, devem ser respeitados os limites da manifestação individual e silenciosa.

O que levar no dia da eleição?

Além de escolher o que vestir para votar, o eleitor deve separar um documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão carteira de identidade, Carteira de Identidade Nacional (CIN), passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e carteira de trabalho física.

O e-Título pode ser usado para identificação se apresentar a foto do eleitor. Caso a fotografia não esteja disponível, será necessário levar outro documento oficial com foto. O título de eleitor em papel não substitui esse documento e não é necessário para votar.

Também é permitido levar uma cola eleitoral em papel com os números dos candidatos. Confira quantos candidatos escolher e qual é a ordem de votação nas eleições 2026.

O celular pode ser levado à seção eleitoral, mas não pode entrar na cabine de votação, mesmo desligado. Antes de votar, o aparelho deve ser deixado no local indicado pelos mesários. A proibição também vale para câmeras, filmadoras e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto.

Qual é o horário de votação nas eleições 2026?

O primeiro turno será realizado neste domingo, 4, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Eleitores em estados com fusos diferentes devem observar o horário local correspondente.

Um eventual segundo turno está marcado para domingo, 25, de outubro, nas disputas para presidente e governador que não forem definidas na primeira votação. Veja as datas do primeiro e do segundo turno das eleições 2026.

Onde acompanhar os resultados das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. No primeiro turno, a EXAME terá cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026, com dados, reportagens, análises e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.