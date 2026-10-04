Candidato com nome sujo pode disputar eleição? Veja o que diz a lei

RESUMO ＋ Ter o nome negativado no SPC ou no Serasa não impede ninguém de disputar as eleições de 2026, porque a restrição de crédito não está entre as causas de inelegibilidade. Para concorrer, é preciso cumprir requisitos como nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. O que pode barrar uma candidatura são as causas de inelegibilidade previstas na Constituição e em lei complementar, como as da Lei da Ficha Limpa.

A restrição de crédito não impede uma pessoa de disputar as eleições de 2026. Ter o nome inscrito no SPC ou no Serasa, por exemplo, não é, por si só, causa de inelegibilidade, nem consta entre as condições exigidas pela Constituição e pela Justiça Eleitoral para o registro de uma candidatura.

Para concorrer, o eleitor precisa cumprir requisitos como ter nacionalidade brasileira, estar no pleno exercício dos direitos políticos, estar alistado eleitoralmente, ter domicílio eleitoral na circunscrição, estar filiado a partido político e possuir a idade mínima correspondente ao cargo.

Também é necessário observar a quitação eleitoral e as demais exigências documentais previstas para o registro. A legislação, portanto, estabelece critérios ligados à participação política e à situação eleitoral do candidato, e não à existência de dívidas privadas ou a uma eventual restrição em cadastros de inadimplentes.

O que pode impedir uma candidatura é a existência de uma causa de inelegibilidade prevista na Constituição ou em lei complementar, como as previstas na Lei Complementar nº 64/1990. Entre elas estão situações relacionadas a condenações, abuso de poder político ou econômico, perda de mandato e outros casos definidos pela legislação.

É nesse contexto que surge a chamada Lei da Ficha Limpa, instituída pela Lei Complementar nº 135/2010. A norma ampliou as hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação eleitoral e estabeleceu, em diversas situações, impedimentos que podem alcançar pessoas condenadas por órgãos colegiados, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado em todos os casos previstos na lei.

A Ficha Limpa também prevê hipóteses relacionadas, entre outras, à rejeição de contas públicas nos termos definidos pela lei, à condenação por determinados crimes, à cassação de mandato, à prática de abuso de poder e à captação ilícita de sufrágio. Em várias dessas hipóteses, o prazo de inelegibilidade é de oito anos, conforme as regras específicas de cada caso.

A existência de uma dívida, portanto, deve ser distinguida de uma situação que afete os direitos políticos. Estar negativado não equivale a estar inelegível. A análise feita pela Justiça Eleitoral no registro de candidatura considera as condições de elegibilidade e as causas legais de inelegibilidade, podendo reconhecer alterações posteriores que afastem ou extingam uma eventual restrição até a diplomação.

Nas Eleições 2026, cabe à Justiça Eleitoral analisar os registros e verificar se cada candidato reúne as condições exigidas e não se enquadra em hipótese de inelegibilidade. Assim, uma pessoa pode ter dívidas e, ainda assim, disputar uma eleição, desde que esteja eleitoralmente apta e cumpra os demais requisitos previstos na Constituição e na legislação.