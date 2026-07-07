PL marca convenção para confirmar candidatura de Flávio Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) marcou para o dia 25 de julho a convenção nacional que deve confirmar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República nas eleições de 2026.

O evento será realizado no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo, com abertura dos portões às 8h30. O partido anunciou a convenção nesta segunda-feira, 7, e abriu inscrições para filiados e apoiadores interessados em participar.

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Na convocação, o PL afirma que o encontro será um momento de "união, participação e fortalecimento" da legenda e convida a militância a comparecer ao evento.

As convenções partidárias são responsáveis por oficializar as candidaturas e homologar as chapas que disputarão as eleições.

Após a confirmação pelo partido, a candidatura ainda precisará ser registrada na Justiça Eleitoral dentro do calendário previsto para o pleito.