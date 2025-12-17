PF solicita extensão do prazo para concluir perícia médica de Augusto Heleno

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a ampliação do prazo para concluir a perícia médica do general da reserva Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo Jair Bolsonaro. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 17.

A avaliação médica foi determinada pelo relator do caso para embasar o pedido da defesa, que busca a concessão de prisão domiciliar por motivos humanitários. Os advogados alegam que Heleno, de 78 anos, enfrenta problemas graves de saúde que justificariam o cumprimento da pena fora do sistema prisional.

No documento enviado ao STF, a PF pede que o prazo para finalização do laudo seja estendido até o dia 26 de dezembro. Segundo a corporação, novos exames e documentos foram apresentados pela defesa às vésperas da perícia, realizada na última sexta-feira, 12, o que exige uma análise mais aprofundada por parte do perito responsável.

Augusto Heleno cumpre pena de 21 anos de prisão após condenação no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Ele está preso desde o dia 25 de novembro e permanece custodiado em uma instalação do Comando Militar do Planalto, em Brasília.

A solicitação da perícia também ganhou destaque após divergências sobre o histórico clínico do general. A defesa contesta a existência de diagnóstico de Alzheimer desde 2018, período em que Augusto Heleno integrava o governo Bolsonaro, e sustenta que a condição só teria sido identificada no início de 2025. A controvérsia veio à tona após declarações feitas pelo próprio general durante exame de corpo de delito.

Com a conclusão da perícia, caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se autoriza ou não a prisão domiciliar. Até o momento, não há prazo definido para essa decisão.