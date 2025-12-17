Polícia Federal faz perícia médica em Jair Bolsonaro

A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira, 17, uma perícia médica no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O resultado deve ficar pronto até o início da próxima semana.

Os exames foram realizados depois que os advogados de Bolsonaro pediram à Justiça, com urgência, autorização para a realização de uma cirurgia para correção de hérnias inguinais (deslocamento de uma parte do intestino ou de tecido abdominal por uma abertura na região da virilha).

A PF realizou exames físico e anamnese, uma coleta detalhada de informações sobre a história de saúde de Bolsonaro. A polícia ainda vai analisar uma série de documentos e exames antigos, que deverão auxiliar na conclusão do laudo.