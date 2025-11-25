Brasil

PF prende Augusto Heleno e ex-ministro da Defesa para cumprimento de pena

Os dois vão cumprir a pena por tentativa de golpe de estado no Comando Militar do Planalto, em Brasília

Augusto Heleno e Nogueira: generais foram condenados por tentativa de golpe (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 15h52.

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 25, os generais Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Os dois foram encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília, onde vão cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado em 2022. 

Heleno foi condenado a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado. Serão 21 anos, sendo 18 anos e 1 mês de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. Além da pena de prisão, o ex-ministro foi condenado a pagar 84 dias-multa, que representa um salário mínimo por dia.

Já o ex-ministro da Defesa foi a 19 anos de prisão, em regime inicial fechado. Além da pena de prisão, Nogueira foi condenado a pagar 84 dias-multa, que representa um salário mínimo por dia.

As ordens de prisão acontecem no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação que julgou a tentativa de golpe, determinou o fim do processo para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Como é a prisão de um general?

Segundo o Código Penal Militar, militares da ativa ou da reserva condenados por crimes devem cumprir pena em instalações militares – e não, em presídios comuns.

Os generais serão julgados pelo Superior Tribunal Militar (STM) e podem perder suas patentes. Caso isso, ocorra os dois perdem o direito de cumprir pena em unidade militar e podem ser transferido para o sistema prisional comum.

Bolsonaro cumprirá a pena na PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra a pena de 27 anos e 3 meses a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado na Superintendência da Polícia Federal.

O magistrado já havia mandado prender preventivamente o ex-presidente no último sábado, 22, após ele tentar violar a tornozeleira eletrônica. Agora, o magistrado decidiu que ele permanecerá no local em vez de ser enviado para o Complexo Penitenciário da Papuda.

