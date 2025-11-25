PF prende Augusto Heleno e ex-ministro da Defesa para cumprimento de pena

Os dois foram encaminhados para o Comando Militar do Planalto, em Brasília, onde vão cumprir a pena por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Heleno foi condenado a 21 anos de prisão, em regime inicial fechado. Serão 21 anos, sendo 18 anos e 1 mês de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção. Além da pena de prisão, o ex-ministro foi condenado a pagar 84 dias-multa, que representa um salário mínimo por dia.

Já o ex-ministro da Defesa foi a 19 anos de prisão, em regime inicial fechado. Além da pena de prisão, Nogueira foi condenado a pagar 84 dias-multa, que representa um salário mínimo por dia.