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PF prende ex-presidente do BRB durante operação contra corrupção e lavagem de dinheiro

Paulo Henrique Costa havia sido afastado do comando do BRB por decisão judicial em novembro de 2025

Paulo Henrique Costa: ex-presidente do BRB foi preso durante operação da Polícia Federal. (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília/Reprodução)

Paulo Henrique Costa: ex-presidente do BRB foi preso durante operação da Polícia Federal. (Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília/Reprodução)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de abril de 2026 às 07h03.

Última atualização em 16 de abril de 2026 às 07h07.

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 16, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Também foi preso o advogado Daniel Monteiro, segundo apurou a EXAME.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

Paulo Henrique Costa já havia sido afastado do comando do BRB por decisão judicial em novembro de 2025. Desde então, a gestão do banco está sob investigação de autoridades, incluindo o Banco Central.

A operação é um desdobramento das apurações que buscam rastrear fluxos financeiros suspeitos utilizados para o pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos.

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