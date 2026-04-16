PF prende ex-presidente do BRB durante operação contra corrupção e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, 16, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de lavagem de dinheiro para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Também foi preso o advogado Daniel Monteiro, segundo apurou a EXAME.

A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

Paulo Henrique Costa já havia sido afastado do comando do BRB por decisão judicial em novembro de 2025. Desde então, a gestão do banco está sob investigação de autoridades, incluindo o Banco Central.

A operação é um desdobramento das apurações que buscam rastrear fluxos financeiros suspeitos utilizados para o pagamento de vantagens ilícitas a agentes públicos.