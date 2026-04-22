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Estádio Mané Garrincha rescinde contrato de naming rights com BRB

Anúncio ocorre em meio à crise do banco estatal controlado pelo governo do DF

Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial da Exame em Brasília

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18h37.

Última atualização em 22 de abril de 2026 às 18h58.

A concessionária que administra o estádio Mané Garrincha, em Brasília, encerrou nesta quarta-feira, 22, a parceria com o Banco de Brasília (BRB) para naming rights da arena, que previa pagamentos de R$ 3,5 milhões ao ano. O anúncio ocorre em meio à crise no banco estatal, controlado pelo governo do Distrito Federal, ocasionada pelo escândalo envolvendo a instituição financeira e o Banco Master.

Nos bastidores, pessoas familizarizadas com o assunto afirmam que o encerramento da parceria se deu em comum acordo entre as partes e levou em consideração dois fatores: as dificuldades financeiras do BRB e a percepção, por parte da concessionária, a Arena BRB SPE, de que o ativo se valorizou ao longo do contrato atual, que oficialmente venceu em dezembro do ano passado. Desde então, os dois lados vinham em tratativas sobre uma renovação.

O BRB deve permanecer com os contratos de camarote do estádio até 2030. A concessionária, agora, busca marcas interessadas em dar nome ao complexo formado pelo estádio com capacidade para 72 mil pessoas e também a Arena Nilson Nelson, para eventos indoor; o Mané Mercado, que reúne 15 restaurantes; e um complexo de quadras de tênis.

Em nota, a concessionária afirma que "o encerramento da utilização da marca “BRB” como naming rights dos equipamentos" ocorrerá em 23 de abril.

"Gradualmente serão retiradas todas as marcas, identificações e demais elementos visuais associados, em um processo conduzido de forma planejada e coordenada entre as partes. A Arena BSB SPE destaca que a readequação não impactará a continuidade das atividades do complexo, que será operado normalmente, e registra seu reconhecimento pela parceria institucional estabelecida com o Banco de Brasília pelo período de 2022 a 2026", diz a nota.

Desde 2022, quando o estádio passou a se chamar Arena BRB, cerca de 7 milhões de pessoas circularam pelo complexo em aproximadamente 700 eventos entre shows, jogos de futebol, feiras e eventos corporativos.

Aumento de capital

O BRB aprovou em assembleia de acionistas nesta quarta-feira o aumento do capital social de até R$ 8,8 bilhões para cobrir o rombo da instituição financeira ocasionado pelas transações que realizou com o Banco Master, de Daniel Vorcaro.

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