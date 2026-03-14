Petrobras sobe preço do diesel para distribuidoras a partir de hoje

A Petrobras aumentou neste sábado, 14, o preço do diesel vendido às distribuidoras. O reajuste foi de R$ 0,38 por litro.

Esse é o primeiro aumento no preço do diesel em mais de 400 dias — a última alta havia sido em 1º de fevereiro de 2025.

Com o reajuste, o preço médio do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras passa a ser de R$ 3,65 por litro. Desde a última alta, a Petrobras havia feito apenas uma mudança no preço: uma redução aplicada em 6 de maio de 2025.

O consumidor vai pagar mais caro?

O diesel vendido nos postos não é exatamente o mesmo que sai das refinarias da Petrobras. O combustível que chega às bombas é chamado de diesel B, formado pela mistura de 85% de diesel mineral (diesel A) — produzido nas refinarias — com 15% de biodiesel.

Como o reajuste anunciado pela Petrobras se aplica apenas ao diesel A, o impacto no preço final é menor. Considerando a mistura obrigatória com biodiesel, o aumento equivale a cerca de R$ 0,32 por litro no diesel vendido nos postos.

Depois do reajuste, a parcela do preço do diesel que corresponde ao combustível fornecido pela Petrobras passa a ser, em média, de R$ 3,10 por litro. O valor final pago pelo consumidor ainda inclui biodiesel, impostos, custos de distribuição e a margem dos postos.

A Petrobras também afirma que o impacto para o consumidor pode ser menor porque o governo federal zerou os impostos PIS e Cofins sobre o diesel, medida que ajuda a reduzir o preço final do combustível, diante da escalada nos preços internacionais do petróleo.

Como o preço mudou nos últimos anos

Mesmo com o aumento anunciado agora, a Petrobras afirma que o diesel ainda está mais barato do que no final de 2022.

Desde dezembro daquele ano, o preço do diesel vendido às distribuidoras acumula queda real de R$ 0,84 por litro, já considerando a inflação. Isso representa uma redução de 29,6% no período.

Programa do governo para compensar aumento do diesel

Ao mesmo tempo em que anunciou o reajuste, a Petrobras informou que pretende aderir ao programa de subvenção econômica anunciado esta semana pelo governo federal.

Pela medida, as empresas que vendem diesel às distribuidoras podem receber R$ 0,32 por litro como uma espécie de subsídio pago pelo governo. A ideia é reduzir o impacto do aumento do diesel sobre a economia, já que o combustível é amplamente usado no transporte de cargas e de passageiros.

A participação no programa é opcional. A Petrobras afirmou que a iniciativa pode trazer benefícios financeiros para a companhia, mas a adesão definitiva ainda depende da publicação das regras pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), que será responsável por regulamentar o funcionamento do mecanismo.

Segundo a empresa, quando se considera o aumento do diesel anunciado agora (R$ 0,38 por litro) e o possível pagamento do programa do governo (R$ 0,32 por litro), o efeito combinado para a companhia chega a R$ 0,70 por litro.