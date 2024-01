Preços do diesel voltam a ter cobrança integral de PIS/Cofins a partir desta segunda-feira; entenda

"Esta reoneração do diesel vai ser feita, mas o impacto [esperado] é de pouco mais de R$ 0,30", disse Haddad.

Poucas horas antes, a Petrobras havia anunciado um corte de R$ 0,30 no preço do litro do diesel vendido às distribuidoras de combustível. Segundo a empresa, no ano, a redução do preço para as distribuidoras chega a 22,5%.