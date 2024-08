As pesquisas para a eleição a prefeito em São Paulo divulgadas nesta semana, as primeiras após a realização de debates eleitorais e do início da campanha, indicaram cenários diferentes e "embolados" no primeiro pelotão. Os três estudos, porém, também tiveram um ponto em comum: o crescimento do influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Na primeira delas, do instituto AtlasIntel, divulgada na quarta-feira, 21, o candidato foi quem mais avançou, com 5,3 pontos percentuais, isolando-se na terceira posição. De acordo com a pesquisa, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera a corrida a prefeito, com 28,5% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), está na segunda posição, com 21,8%.

Boulos e Nunes, por outro lado, perderam 4,5 pontos percentuais e 3,2 pontos percentuais, respectivamente, em relação à rodada anterior. A pesquisa Datafolha, publicada na quinta-feira, 23, mostrou, porém, um cenário de empate entre o candidato do PSOL, em primeiro com 23% dos votos, e o adversário do PRTB, com 21%, seguido pelo candidato à reeleição, com 19%.

Com o resultado do instituto, foi a primeira vez que Marçal apareceu na segunda posição em uma pesquisa. O Paraná Pesquisas, por sua vez, indicou na sexta-feira, 23, Nunes na liderança, com 24,1% das intenções de voto na capital, seguido por Boulos (PSOL), com 21,9%, e Marçal, com 17,9%.

Abaixo, você confere um resumo de cada uma das três pesquisas desta semana. Os resultados não podem ser comparados, uma vez que cada instituto ou empresa de pesquisa adota uma metodologia própria, o que leva a variações nos resultados. Os estudos também devem ser vistos como um "termômetro" que mede a temperatura das intenções de voto, ou como "fotografias do momento", já que o cenário político-eleitoral sempre pode mudar entre a aplicação de uma pesquisa e o dia da votação.

Confira os destaques das pesquisas em SP

AtlasIntel

A pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada na quarta-feira, 21, aponta que Guilherme Boulos (PSOL) lidera a disputa pela prefeitura de São Paulo com 28,5% das intenções de voto. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), está na segunda posição com 21,8%. O influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece na terceira posição com 16,3%, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 12%, e por José Luiz Datena (PSDB), com 9,5%.

Guilherme Boulos (PSOL): 28,5%

28,5% Ricardo Nunes (MDB): 21,8%

21,8% Pablo Marçal (PRTB): 16,3%

16,3% Tabata Amaral (PSB): 12%

12% José Luiz Datena (PSDB): 9,5%

9,5% Marina Helena (NOVO): 4,3%

4,3% Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

0,3% Ricardo Senese (UP): 0,2%

0,2% João Pimenta (PCO): 0%

0% Indecisos: 0,9%

0,9% Brancos e Nulos: 6,2%

Na comparação com a rodada anterior, Boulos recuou 4,5 pontos percentuais, enquanto Nunes caiu 3,2 pontos percentuais. Marçal avançou 5,3 pontos percentuais e se isolou na terceira posição. Tabata teve uma oscilação dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, assim como Datena, que variou 0,5.

Essa foi a primeira pesquisa após os primeiros debates eleitorais. Até o momento, três encontros foram realizados. Os promovidos pela Band e pelos jornais Estadão, Terra e FAAP contaram com a presença dos cinco candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, compareceram apenas Marçal, Tabata e a candidata Marina Helena (NOVO). Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL, do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados.

Segundo Turno

Nas simulações de segundo turno feitas pelo AtlasIntel, Nunes vence Boulos por 40,9% a 36,8%. Na pesquisa realizada no início de agosto, o deputado federal vencia Nunes, mas caiu 5 pontos percentuais, enquanto o atual prefeito se manteve com o mesmo percentual. O número de pessoas que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não sabem subiu de 16% para 22%.

Ricardo Nunes (MDB): 40,9%

40,9% Guilherme Boulos (PSOL): 36,8%

36,8% Branco/Nulo/Não sabe: 22%

Nunes também vence Datena por 40,8% a 28,7%, com 27,2% das pessoas afirmando que votariam em branco ou nulo. Contra Tabata Amaral, o atual prefeito aparece empatado tecnicamente, com a deputada numericamente à frente, com 38,8% contra 38,5% de Nunes. No levantamento anterior, Tabata vencia Nunes por 43% a 38%. O instituto não testou um cenário de Nunes contra Marçal.

Ricardo Nunes (MDB): 40,8%

40,8% José Luiz Datena (PSDB): 28,7%

28,7% Branco/Nulo: 27,2%

Boulos teve queda nas intenções de voto contra Tabata, Marçal e Datena, mas ainda vence os três nas simulações de segundo turno. Contra o influenciador, o deputado federal tinha 44% e agora aparece com 38%, enquanto Marçal se manteve com 35%. Na disputa com Tabata, o psolista caiu de 38% para 30%, com a deputada aparecendo com 29% das intenções de voto.

Guilherme Boulos (PSOL): 38%

38% Pablo Marçal (PRTB): 35%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02504/2024 e realizou 1.803 entrevistas entre os dias 15 e 20 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Datafolha

A pesquisa Datafolha apontou Boulos com 23% das intenções de voto para a prefeitura de São Paulo, contra 21% de Marçal e 19% de Nunes. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança. Na sequência, Datena aparece com 10%, empatado com a deputada federal Tabata Amaral, com 8%. Marina Helena tem 4%, e os demais candidatos não passam de 1%. Os que não sabem são 4%, e os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo são 8%.

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

23% Pablo Marçal (PRTB): 21%

21% Ricardo Nunes (MDB): 19%

19% José Luiz Datena (PSDB): 10%

10% Tabata Amaral (PSB): 8%

8% Marina Helena (NOVO): 4%

4% João Jorge Pimenta (PCO): 1%

1% Ricardo Senese (UP): 0%

0% Altino Prazeres (PSTU): 0%

0% Ninguém/Branco/Nulo: 8%

8% Não sabem: 4%

Na comparação com o levantamento divulgado no início de agosto, Boulos variou um ponto percentual, dentro da margem de erro. Marçal, que estava com 14%, subiu sete pontos percentuais e assumiu a segunda posição numericamente. É a primeira vez que o influenciador aparece na segunda posição em uma pesquisa. Nunes recuou quatro pontos percentuais e caiu de 23% para 19%. Datena também teve queda de quatro pontos percentuais, enquanto Tabata Amaral teve variação positiva de um ponto percentual.

Segundo Turno

Na simulação de segundo turno, Nunes vence Boulos com 47% dos votos válidos contra 38% do candidato do PSOL. O instituto não testou um cenário de confronto entre a dupla e Marçal, pois no levantamento anterior, o influenciador ainda não havia empatado tecnicamente com Nunes e Boulos.

Ricardo Nunes (MDB): 47%

47% Guilherme Boulos (PSOL): 38%

38% Branco/Nulo/Nenhum: 13%

13% Não sabe: 2%

A pesquisa do Datafolha foi registrada no TSE como SP-08344/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Paraná Pesquisas

No levantamento do Paraná Pesquisas, o candidato à reeleição tem 24,1% das intenções de voto, e Boulos, 21,9%. Pela margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente. Marçal surge na terceira posição, com 17,9% das intenções de voto. Pela margem mínima de erro, o candidato também está empatado com Boulos na segunda posição.

O primeiro pelotão da pesquisa é seguido por Datena (PSDB), com 13,2%; Tabata Amaral, que pontua com 7,3%; e Marina Helena, com 3,6% dos votos. Os demais não somaram 1%.

Ricardo Nunes (MDB): 24,1%

24,1% Guilherme Boulos (PSOL): 21,9%

21,9% Pablo Marçal (PRTB): 17,9%

17,9% José Luiz Datena (PSDB): 13,2%

13,2% Tabata Amaral (PSB): 7,3%

7,3% Marina Helena (NOVO): 3,6%

3,6% Bebeto Haddad (DC): 0,6%

0,6% João Pimenta (PCO): 0,6%

0,6% Ricardo Senese (UP): 0,1%

0,1% Altino Prazeres (PSTU): 0%

0% Não sabe/Não respondeu: 4,4%

4,4% Branco/Nulo: 6,2%

Na comparação com o levantamento divulgado no início de agosto, Nunes teve uma variação negativa de um ponto percentual, assim como Boulos, que teve uma oscilação negativa de 1,3 ponto percentual. Marçal, por sua vez, cresceu 5,4 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Tabata Amaral teve uma oscilação positiva de 1,8 ponto percentual, enquanto Datena teve uma variação de -2,7.

Segundo Turno

Na simulação de segundo turno, o atual prefeito vence o candidato do PSOL com 50,7% dos votos contra 34,2% de Boulos. Ao testar um cenário de confronto entre Boulos e Marçal, a pesquisa aponta que o deputado federal seria eleito com 42,9% dos votos ante 38,3% do influenciador.

Ricardo Nunes (MDB): 50,7%

50,7% Guilherme Boulos (PSOL): 34,2%

Nunes também seria reeleito na disputa contra Marçal por 52,1% a 25,7%. O percentual de votos no prefeito do MDB é semelhante em um eventual embate direto com Datena, segundo a pesquisa. Nunes tem 52,5% dos votos contra 32,1% do apresentador.

Ricardo Nunes (MDB): 52,1%

52,1% Pablo Marçal (PRTB): 25,7%

25,7% Branco/Nulo: 32,1%

O levantamento da Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-06659/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.