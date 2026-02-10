Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Futura: Lula registra 51,3% de rejeição e Flávio, 43%

Ratinho Jr., governador do Paraná, aparece com a terceira maior rejeição, totalizando 18,1%

Lula e Flávio Bolsonaro são os dois nomes mais rejeitados (Divulgação)

Lula e Flávio Bolsonaro são os dois nomes mais rejeitados (Divulgação)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h55.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) são os nomes com maior rejeição para ocupar a Presidência, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex, divulgada nesta terça-feira, 10.

Segundo o levantamento, 51,3% dos entrevistados não votariam "em hipótese alguma" em Lula. Já 43% responderam Flávio Bolsonaro para a pergunta.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece em terceiro com a maior rejeição: 18,1%.

Entre os outros pré-candidatos e possíveis presidenciáveis avaliados, estão os governadores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD), empatados com 17,1%.

A pesquisa Futura realizou 2 mil entrevistas por telefone assistidas por computador.

A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02276/2026.

Rejeição

  • Lula (PT): 51,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43,0%
  • Ratinho Jr. (PSD): 18,1%
  • Eduardo Leite (PSD): 17,1%
  • Romeu Zema (Novo): 17,1%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 14,8%
  • Renan Santos (Missão): 13,7%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 13,4%
  • Aldo Rebelo (DC): 12,7%
  • Não respondeu/Não sabe: 3,2%
  • Não rejeita ninguém: 2,1%
  • Rejeita todos: 1,8%

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:PolíticaEleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroPesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Candidatura de Flávio se consolidou e a de Tarcísio está mais distante, diz Motta

Flávio tem 37,2% e Lula, 35,9%, no 1º turno, diz Futura

Flávio vence Lula no 2º turno com 5,8 pontos de diferença, diz Futura

STJ determina afastamento de ministro Marco Buzzi por acusação de importunação sexual

Mais na Exame

Casual

Grupo Smart Fit transforma o Ibirapuera em polo fitness

Tecnologia

Depois de duas décadas, Brasil se aproxima de ter foguete próprio

Brasil

Candidatura de Flávio se consolidou e a de Tarcísio está mais distante, diz Motta

Mercados

Netflix vê risco de demissões em possível fusão Warner-Paramount