Futura: Lula registra 51,3% de rejeição e Flávio, 43%

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) são os nomes com maior rejeição para ocupar a Presidência, segundo pesquisa do instituto Futura, em parceria com a Apex, divulgada nesta terça-feira, 10.

Segundo o levantamento, 51,3% dos entrevistados não votariam "em hipótese alguma" em Lula. Já 43% responderam Flávio Bolsonaro para a pergunta.

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece em terceiro com a maior rejeição: 18,1%.

Entre os outros pré-candidatos e possíveis presidenciáveis avaliados, estão os governadores de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Romeu Zema (Novo) e Eduardo Leite (PSD), empatados com 17,1%.

A pesquisa Futura realizou 2 mil entrevistas por telefone assistidas por computador.

A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02276/2026.

Rejeição