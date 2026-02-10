Carreira

Por que profissionais que lidam melhor com o estresse se comunicam melhor no trabalho

Evidências mostram que preparo emocional sustenta conversas estratégicas em contextos de alta exigência

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16h09.

A relação entre estresse, adaptação e desempenho passou a ser tratada de forma mais objetiva por executivos e especialistas em liderança. Segundo Liz Tran, coach executiva de fundadores e CEOs e autora do livro AQ: A New Kind of Intelligence for a World That’s Always Changing, profissionais com maior capacidade de lidar com incerteza e mudanças tendem a responder melhor a situações de pressão, inclusive na forma como se comunicam.

Ao longo de mais de uma década trabalhando com CEOs e fundadores de empresas de alto crescimento, a autora identificou que o fator comum entre os que performam melhor sob pressão não é apenas conhecimento técnico ou carisma, mas a habilidade de sustentar conversas difíceis, apresentações estratégicas e tomadas de decisão sem perder foco quando o contexto muda rapidamente. As informações foram CNBC Make It.

O impacto do estresse na forma de se comunicar

O estresse altera o raciocínio, encurta a escuta e compromete a estrutura da fala. Em apresentações, isso aparece de forma direta causando perda de linha de pensamento, excesso de informação, dificuldade em argumentar e linguagem corporal desalinhada com a mensagem.

Em ambientes de alta pressão, comunicar bem exige preparo emocional e técnico. Profissionais que conseguem organizar ideias mesmo diante do nervosismo tendem a persuadir mais, engajar melhor e transmitir confiança. 

Em contextos instáveis, quem se comunica com clareza oferece direção. Líderes e profissionais de destaque aprendem a adaptar o discurso sem perder consistência, ajustam a mensagem ao público e escolhem o que dizer, quando dizer e como dizer.

Comunicação assertiva não significa rigidez. Significa saber responder a perguntas difíceis, sustentar argumentos sob questionamento e transformar dados complexos em narrativas compreensíveis. Essa habilidade conecta pensamento estratégico, controle emocional e leitura do ambiente.

Comunicar bem sob pressão é o desafio comum entre perfis distintos

No ambiente corporativo, a persuasão está menos ligada à retórica e mais à estrutura do discurso. Apresentações eficazes seguem uma lógica: contextualizam o problema, organizam argumentos e deixam claro o valor da proposta. Esse modelo não é intuitivo, é resultado de técnicas consolidadas por estudos e práticas de comunicação executiva.

A preparação estruturada é o principal fator para reduzir a ansiedade e melhorar o desempenho. Técnicas de organização de ideias, controle da respiração e uso consciente da comunicação verbal e não verbal ajudam a transformar o estresse em foco. 

Em vez de comprometer a performance, a pressão passa a ser um elemento de precisão e clareza na transmissão da mensagem.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mercado cada vez mais competitivo, comunicar-se bem deixou de ser diferencial e passou a ser requisito para crescer na carreira.

Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

