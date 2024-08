O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 24,1% das intenções de votos na capital e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), 21,9%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisa divulgado nesta sexta-feira, 23. Pela margem de erro, que é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão empatados tecnicamente.

Na terceira posição está o influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 17,9% das intenções de voto. Pela margem mínima de erro, o candidato também está empatado com Boulos na segunda posição. O primeiro pelotão da pesquisa é seguido pelo apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 13,2%, e a deputada federal Tabata Amaral, que pontua com 7,3%. Marina Helena (NOVO) tem 3,6% dos votos. Os demais não somaram 1%.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de agosto, Nunes teve uma variação negativo de um ponto percentual, assim como Boulos, que teve uma oscilação negativa de 1,3 ponto percentual. Marçal, por sua vez, cresceu 5,4 pontos percentuais em relação a pesquisa anterior. Tabata Amaral teve uma oscilação positiva de 1,8 ponto percentual, enquanto Datena teve uma variação de -2,7.

Intenções de voto para prefeito de SP:

Ricardo Nunes (MDB): 24,1%

Guilherme Boulos (PSOL): 21,9%

Pablo Marçal (PRTB): 17,9%

Datena (PSDB): 13,2%

Tabata Amaral (PSB): 7,3%

Marina Helena (NOVO): 3,6%

Bebeto Haddad (DC): 0,6%

João Pimenta (PCO): 0,6%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Altino Prazeres (PSTU): 0,0

Não sabe/Não respondeu: 4,4%

Branco/Nulo: 6,2%

O levantamento da Paraná Pesquisas foi registrado no TSE como SP-06659/2024 e realizou 1.500 entrevistas presenciais entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

