Com o início da campanha eleitoral, os candidatos a prefeito de São Paulo deram a largada oficial nesta sexta-feira, 16, para tentar se eleger, marcando presença em atos de rua pela cidade e até uma viagem para o interior do estado. É o caso do apresentador José Luiz Datena (PSDB) que, diferentemente dos demais adversários que iniciaram suas campanhas em igrejas e bairros da periferia da capital paulista, foi ao município de Aparecida, no Vale do Paraíba, a 180 quilômetros da cidade onde é candidato.

De acordo com seus interlocutores, a viagem ao Santuário Nacional de Aparecida é para "pedir proteção para a campanha que se inicia". A previsão é que Datena fique no local até por volta das 12h. Após a visita, o tucano não terá compromissos públicos ao longo da tarde.

Em busca da reeleição, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) iniciou a campanha nesta sexta, marcando presença em uma missa na Catedral de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Acompanhado de seu vice, o coronel Mello Araújo (PL), Nunes chegou antes das 7h e participou da cerimônia religiosa na primeira fila, ao lado também da primeira-dama Regina Carnovale e outros apoiadores.

O ato do prefeito repete o de seu antecessor, Bruno Covas (PSDB), que nas eleições de 2020 também escolheu uma igreja para o seu primeiro ato de campanha. Na época, Nunes era vice na chapa e assumiu a prefeitura em 2021, após a morte de Covas. O filho do tucano, Tomás Covas, que tem acompanhado Nunes, também participou da missa. Com o ato, a campanha do emedebista quer reforçar a continuidade do legado de Covas, além de fazer um aceno aos eleitores religiosos e marcar presença na zona sul, território disputado também pelos deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB).

Apontado como principal adversário de Nunes, Boulos também iniciou a campanha na região ao lado de sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), com quem tomou um café da manhã em sua casa, no Campo Limpo. Na calçada de sua casa, após o café que contou com a presença da imprensa, Boulos fez críticas a atual gestão e voltou a se colocar como o "candidato da mudança", como tem afirmado.

Em seguida, o psolita e Marta encontraram a militância dos partidos que compõem a coligação da candidatura em um comércio na esquina da casa do candidato, onde deram início a uma caminhada pelas ruas do bairro.

Ainda pela manhã, a candidata do PSB esteve, acompanhada de sua vice a professora Lúcia França, na EMEF Senador Milton Campos, na Brasilândia, zona norte da cidade. A escolha do local visa reforçar sua bandeira de atuação pelo ensino. Na instituição, que tem a pior nota da capital no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), Tabata prometeu às mães que tornará escola "uma das melhores da cidade", com 100% dos alunos matriculados em tempo integral até o fim de 2028.

O candidato Pablo Marçal (PRTB) também inicia sua agenda pela periferia, para uma visita em Cidade Tiradentes, bairro do extremo leste, um dos mais populosos da capital. Já a candidata Marina Helena (NOVO) não tem previsão de agenda na rua nesta sexta. Ela participará de sabatina da TV Record, marcada para às 12h30. No resto do dia, segundo interlocutores, Marina terá reuniões internas com equipe de plano de governo e preparação para o Debate da Veja nesta segunda, 19.

Tarde pelo centro de SP

À tarde, Marçal, Boulos e Nunes concentram os atos de campanha no centro de São Paulo. Após a visita na zona leste, o influenciador segue para uma caminhada na rua 25 de Março, às 13h, onde cumprirá a última agenda pública do dia. Já o candidato do PSOL, partirá às 12h30 do Teatro Municipal, no centro histórico, para um ato pelo comércio da região. Em seguida, às 16h30, ele fecha a agenda desta sexta com um encontro com comerciantes de Itaquera, na zona leste.

Nunes também inicia a tarde com uma caminhada pelas ruas Quinze de Novembro, São Bento e Patriarca, na região central. O prefeito irá acompanhado de seu candidato a vice. Às 16h, Nunes participa da gravação da sabatina do programa É Notícia, da RedeTV!. A agenda do prefeito encerra-se às 20h, quando participará do lançamento da candidatura à reeleição da vereadora Dra. Sandra Tadeu (União Brasil), em Itaquera.