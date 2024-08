O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) tem 23% das intenções de voto para prefeitura de São Paulo, contra 21% do influenciador Pablo Marçal (PRTB), e 19% do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, pelo jornal Folha de São Paulo e o portal G1, da TV Globo. De acordo com a margem de erro, os três candidatos estão empatados tecnicamente na liderança.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de agosto, Boulos variou um ponto percentual, dentro da margem de erro. Marçal, que estava com 14%, subiu sete pontos percentuais e assumiu a segunda posição númericamente.

É a primeira vez que o influenciador aparece na segunda posição em uma pesquisa. Nunes recuou quatro pontos percentuais e caiu de 23% para 19%. Datena também teve queda de quatro p.p, enquanto Tabata Amaral teve variação positiva de um ponto percentual.

Essa é a segunda pesquisa eleitoral após os primeiros debates eleitorais com os candidatos na cidade. Até o momento, três encontros foram realizados. Os promovidos pela Band e os jornais Estadão, Terra e FAAP contaram com a presença dois cinco candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, somente Marçal e Tabata e a candidata Marina Helena (NOVO) compareceram. Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados.

Pesquisa Datafolha em SP:

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Ricardo Nunes (MDB): 19%

José Luiz Datena (PSDB): 10%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 4%

João Jorge Pimenta (PCO): 1%

Ricardo Senese (UP): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 8%

Não sabem: 4%

O levantamento do Datafolha foi registrado no TSE como SP-08344/2024 e realizou 1.204entrevistas entre os dias 20 e 21 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Mais informações em instantes.