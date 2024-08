O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera a disputa pela prefeitura de São Paulo com 28,5% das intenções de voto. O atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), está na segunda posição com 21,8%, de acordo com a pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 21.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece na terceira posição com 16,3%, seguido pela deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 12%, e por José Luiz Datena (PSDB), com 9,5%. Marina Helena (NOVO) soma 4,3%. Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) não chegam a 1% cada. Os que afirmam que vão votar branco ou nulo são 6,2%, e os que não sabem são 0,9%.

Na comparação com a rodada anterior, Boulos recuou 4,5 pontos percentuais (p.p), enquanto Nunes caiu 3,2 p.p. Marçal avançou 5,3 pontos percentuais e se isolou na terceira posição. Tabata teve uma oscilação dentro da margem de erro de 1 ponto percentual, assim como Datena que variou 0,5 p.p.

Essa é a primeira pesquisa após os primeiros debates eleitorais com os candidatos na cidade. Até o momento, três encontros foram realizados. Os promovidos pela Band e os jornais Estadão, Terra e FAAP contaram com a presença dois cinco candidatos. Apenas no terceiro encontro, realizado pela VEJA e a ESPM, somente Marçal e Tabata e a candidata Marina Helena (NOVO) compareceram. Interlocutores das campanhas dos candidatos do PSOL e do PSDB e do atual prefeito justificaram que tinham outros compromissos agendados.

Pesquisa para prefeito de SP

Guilherme Boulos (PSOL): 28,5%

Ricardo Nunes (MDB): 21,8%

Pablo Marçal (PRTB): 16,3%

Tabata Amaral (PSB): 12%

José Luiz Datena (PSDB): 9,5%

Marina Helena (NOVO): 4,3%

Altino Prazeres (PSTU): 0,3%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0%

Indecisos, 0,9%.

Brancos e Nulos: 6,2%

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-02504/2024 e realizou 1803 entrevistas entre os dias 15 e 20 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Nunes vence Boulos por 40,9% a 36,8%. Na pesquisa realizada no início de agosto, o deputado federal vencia Nunes, mas caiu 5 pontos percentuais, enquanto o atual prefeito se manteve com o mesmo percentual. O número de pessoas que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não sabem subiu de 16% para 22%.

Nunes também vence Datena por 40,8% a 28,7%, com 27,2% das pessoas afirmando que votariam em branco ou nulo. Contra Tabata Amaral, o atual prefeito aparece empatado tecnicamente, com a deputada numericamente à frente, com 38,8% contra 38,5% de Nunes. No levantamento anterior, Tabata vencia Nunes por 43% a 38%. O instituto não testou um cenário de Nunes contra Marçal.

Boulos teve queda nas intenções de voto contra Tabata, Marçal e Datena, mas ainda vence os três nas simulações de segundo turno. Contra o influenciador, o deputado federal tinha 44% e agora aparece com 38%, enquanto Marçal se manteve com 35%. Na disputa com Tabata, o psolista caiu de 38% para 30%, com a deputada aparecendo com 29% das intenções de voto.

Quando vai ser a próxima eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).