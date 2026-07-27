Novo oficializa candidatura de Zema à Presidência, ainda sem vice nem alianças

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema oficializou sua candidatura à Presidência da República em convenção de seu partido, o Novo, nesta segunda-feira, 27, em Brasília. Ao lado do senador Eduardo Girão (Novo-CE) e do ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo-PR), Zema foi ratificado como presidenciável por aclamação, em uma candidatura que nasce ainda sem vice definido e sem aliança fechada com outras siglas.

"Há diversas conversas com pessoas de fora e também a possibilidade de chapa pura é uma opção", afirmou Zema.

O ex-governador tem conversado com o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, hoje filiado à nanica sigla Democracia Cristã, em tratativas para convencê-lo a ser vice na chapa.

"Tive uma conversa breve com ele, não temos nada definido. Depende ainda do partido concordar com o nome", disse Zema.

Em discurso a cerca de 100 simpatizantes, Zema repetiu críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e lembrou que é processado por Gilmar Mendes após ter postado em suas redes sociais um vídeo em que parodiava o magistrado.

Zema também afirmou que não considera perda de soberania a classificação, pelos Estados Unidos, das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como terroristas. Prometeu, ainda, que fará o mesmo se for eleito presidente.

Com um discurso com enfoque em segurança pública, o ex-governador mineiro disse que pretende construir um presídio de segurança máxima "em uma região remota" da Amazônia.

Considerado próximo ao bolsonarismo, o senador Eduardo Girão admitiu, em seu discurso de apoio a Zema, que a eleição deste ano está polarizada, sem mencionar Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que aparecem à frente nas pesquisas.

Na última pesquisa da Quaest, em julho, Zema aparece com 2% das intenções de voto.