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Pesquisa Ideia: Cleitinho tem 36% e Patrus, 23%, no 1º turno em Minas

Levantamento detalha todos os cenários para o governo de Minas Gerais e aponta atual mandatário empatado na terceira posição

Eleições em MG: Cleitinho lidera intenções de voto para governo de MG (Agência Senado/Facebook/Reprodução)

Eleições em MG: Cleitinho lidera intenções de voto para governo de MG (Agência Senado/Facebook/Reprodução)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 19h03.

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A poucos dias da eleição, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) segue na liderança para conquistar a vaga de governador de Minas Gerais. De acordo com a pesquisa do instituto Ideia, divulgada nesta quinta-feira, 1, o candidato tem 36% das intenções de voto.

Em seguida, aparece Patrus Ananias (PT), com 23%, no cenário de primeiro turno estimulado. A margem de erro do levantamento é de 3,1 pontos percentuais.

Na terceira colocação, há um empate técnico entre Flávio Roscoe (PL) e o atual governador Mateus Simões (PSD), ambos com 11%.

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), registra 7%.

Entre os demais nomes, Gabriel (MDB), Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU), Indira Xavier (UP), Ben Mendes (Missão) e Henrique Áreas (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, e indecisos são 8%.

Cenário espontâneo e expectativa de vitória

Quando os eleitores são questionados de forma espontânea, sem a apresentação prévia de uma lista de candidatos, Cleitinho lidera com 26%.

O petista Patrus Ananias pontua com 18%, seguido por Flávio Roscoe com 10%. Neste cenário de lembrança direta, o volume de eleitores que não sabem em quem votar chega a 30%.

A pesquisa também mediu a expectativa de vitória, independentemente da intenção de voto do eleitor. Para 46% dos entrevistados, Cleitinho será eleito governador.

Patrus Ananias aparece com 14% nesta métrica, enquanto Flávio Roscoe marca 12%. O atual governador Mateus Simões e Alexandre Kalil registram 7% de expectativa de sucesso cada um.

Gargalos de rejeição e avaliação do executivo

No índice que mede em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, a liderança é dividida por Flávio Roscoe e Patrus Ananias, ambos com 22% de rejeição.

O governador Mateus Simões é rejeitado por 15%, enquanto Cleitinho Azevedo anota 13% e Alexandre Kalil marca 7%. Os eleitores que não rejeitam ninguém somam 18%.

O levantamento mensurou ainda a avaliação da atual gestão estadual. O trabalho de Mateus Simões é desaprovado por 42% e aprovado por 34%, com 25% de indecisos.

Questionados de forma direta se o atual governador merece continuar no cargo, 51% responderam negativamente, enquanto 23% afirmaram que sim.

Potencial de voto e consolidação de nomes

Sem dados de segmentação demográfica no relatório, a dinâmica do eleitorado é aferida pelo grau de possibilidade de voto. Cleitinho possui o maior teto, com 51% afirmando que poderiam votar no candidato.

Patrus Ananias tem a possibilidade de voto de 36% do eleitorado, enquanto o governador Mateus Simões registra 29%.

Em um cenário ainda inicial para diversos nomes, Alexandre Kalil e Flávio Roscoe apresentam potenciais de voto de 28% e 25%, respectivamente.

O desafio do desconhecimento atinge substancialmente os candidatos de legendas menores, com parcelas expressivas dos entrevistados declarando não os conhecer o suficiente para opinar sobre a viabilidade do voto.

A pesquisa Ideia entrevistou 1.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de equipe de entrevistadores. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Sistema Mineiro de Comunicação Ltda. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07287/2026.

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