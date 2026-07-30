Genial/Quaest: Ronaldo Caiado lidera disputa presidencial em Goiás

O ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) lidera numericamente a corrida presidencial em Goiás, o único estado em que nem o senador Flávio Bolsonaro (PL) nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lideram, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 30.

Em um cenário de primeiro turno, Caiado registra 33% das intenções de voto. O cenário aponta um empate técnico no limite da margem com o senador Flávio Bolsonaro, que marca 27%.

O presidente Lula registra 23% das intenções de voto. Entre os demais nomes, Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Samara Martins (UP) têm 1% cada.

Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Brancos, nulos e os que não vão votar somam 4%, enquanto indecisos representam 9%.

Segundo turno

Em uma eventual disputa direta para o Planalto, o cenário mais favorável à centro-direita em Goiás ocorre com o chefe do executivo local. Em um embate contra o presidente Lula, Caiado atinge 67% contra 23% de Lula, com 5% de indecisos, mesmo índice de brancos e nulos.

Entre Lula e Flávio Bolsonaro, o representante do PL registra 47% a 35%. Votos brancos e nulos nesta simulação somam 13%, com 5% de indecisão.

Já em uma simulação com o ex-governador mineiro, Romeu Zema marca 35% ante 33% de Lula, configurando um empate técnico dentro da margem. Votos brancos e nulos somam 24%, com 8% de indecisos.

O cenário que testa o presidente contra Renan Santos tem o maior número de abstenções (26%). Lula registra 34%, enquanto o candidato do Missão tem 31%.

Rejeição e avaliação de governo

O teto eleitoral dos principais candidatos nacionais é consolidado pelos índices de rejeição. Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Lula lidera o indicador com 64%, seguido por Flávio Bolsonaro com 52%. Caiado apresenta 24% neste quesito.

A alta resistência ao petista está relacionada à avaliação de seu mandato federal no estado do Centro-Oeste. A gestão de Lula é desaprovada por 59% dos goianos, enquanto 35% aprovam o trabalho do presidente e 6% não souberam responder.

Na questão qualitativa, 47% avaliam a gestão como negativa, 27% como positivo, e outros 24% como regular.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08063/2026 e GO-01701/2026.