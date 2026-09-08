Quando é o próximo debate para presidente? Veja calendário

Próximo debate: será produzido pelo consórcio Momento da Decisão (Globo/Fabio Rocha/Divulgação)
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Publicado em 8 de setembro de 2026 às 16h15.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 21h22.
Parte da cultura ritualística das eleições brasileiras, os debates são alguns dos momentos mais aguardados pelos eleitores. Desde o início das campanhas, em agosto, ao menos quatro debates presidenciais foram programados para os meses que antecedem o primeiro turno, e o próximo deve ocorrer em 27 de setembro.
O debate será produzido pela TV Record.
São esperados seis candidatos: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).
O primeiro já aconteceu, exibido na TV Bandeirantes, em 23 de agosto. Na ocasião, os candidatos que participaram foram Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. O presidente Lula, Flávio Bolsonaro e Zema não compareceram.
O encontro do consórcio Momento da Decisão foi cancelado após a falta de confirmação dos dois líderes das pesquisas, o atual presidente e o senador do PL.
Confira as datas previstas para os debates antes do primeiro turno:
As datas colocam os principais confrontos televisivos no período final da campanha. O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado em 4 de outubro. Cerca de 155 milhões de brasileiros devem estar aptos a votar, segundo estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A presença de todos os candidatos registrados na disputa não é automática. A legislação eleitoral determina critérios mínimos para a obrigatoriedade do convite aos debates promovidos por emissoras de rádio e televisão, enquanto os organizadores também podem convidar outros concorrentes.
Pelas regras eleitorais, candidatos de partidos, federações ou coligações que atendam ao requisito de representação mínima no Congresso têm participação assegurada, a chamada cláusula de barreira. Os veículos podem ampliar a lista e estabelecer, em acordo com os partidos, as demais condições para realização do encontro.
Quatro candidatos têm espaço garantido nos debates:
As regras acertadas entre emissoras e partidos precisam ser comunicadas à Justiça Eleitoral e devem respeitar os limites estabelecidos pela legislação para a realização dos debates.
No primeiro turno, os encontros podem ocorrer até as 7h da sexta-feira anterior à eleição. Se houver segundo turno, os debates podem ser realizados até a meia-noite da sexta-feira anterior à votação.