Quando é o próximo debate para presidente? Veja calendário

Parte da cultura ritualística das eleições brasileiras, os debates são alguns dos momentos mais aguardados pelos eleitores. Desde o início das campanhas, em agosto, ao menos quatro debates presidenciais foram programados para os meses que antecedem o primeiro turno, e o próximo deve ocorrer em 27 de setembro.

O debate será produzido pela TV Record.

São esperados seis candidatos: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

O primeiro já aconteceu, exibido na TV Bandeirantes, em 23 de agosto. Na ocasião, os candidatos que participaram foram Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. O presidente Lula, Flávio Bolsonaro e Zema não compareceram.

O encontro do consórcio Momento da Decisão foi cancelado após a falta de confirmação dos dois líderes das pesquisas, o atual presidente e o senador do PL.

Calendário dos debates presidenciais de 2026

Confira as datas previstas para os debates antes do primeiro turno:

27 de setembro: Record;

1º de outubro: Globo.

As datas colocam os principais confrontos televisivos no período final da campanha. O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado em 4 de outubro. Cerca de 155 milhões de brasileiros devem estar aptos a votar, segundo estimativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais candidatos podem participar dos debates na TV?

A presença de todos os candidatos registrados na disputa não é automática. A legislação eleitoral determina critérios mínimos para a obrigatoriedade do convite aos debates promovidos por emissoras de rádio e televisão, enquanto os organizadores também podem convidar outros concorrentes.

Pelas regras eleitorais, candidatos de partidos, federações ou coligações que atendam ao requisito de representação mínima no Congresso têm participação assegurada, a chamada cláusula de barreira. Os veículos podem ampliar a lista e estabelecer, em acordo com os partidos, as demais condições para realização do encontro.

Quatro candidatos têm espaço garantido nos debates:

Lula

Flávio Bolsonaro

Ronaldo Caiado

Augusto Cury

As regras acertadas entre emissoras e partidos precisam ser comunicadas à Justiça Eleitoral e devem respeitar os limites estabelecidos pela legislação para a realização dos debates.

No primeiro turno, os encontros podem ocorrer até as 7h da sexta-feira anterior à eleição. Se houver segundo turno, os debates podem ser realizados até a meia-noite da sexta-feira anterior à votação.