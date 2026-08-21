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Eleições 2026: Paes tem 41% dos votos, contra 19% de Ruas para o governo do Rio, diz Datafolha

Esta é a primeira pesquisa do Datafolha sobre a eleição para o governo do Rio de Janeiro

O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, lidera a pesquisa Datafolha para o Palácio Guanabara (Getty Images)

O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, lidera a pesquisa Datafolha para o Palácio Guanabara (Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 19h16.

Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 09h43.

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O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) aparece na liderança das intenções de voto para o governo estadual, de acordo com pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta sexta-feira, 21.

Paes registra 41 % das intenções de votos. Em segundo lugar aparece o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), com 19%. O ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) está em terceiro com 9%.

Indecisos foram 4%, enquanto 16% dos entrevistados afirmaram que pretendem anular o voto ou deixá-lo em branco.

Esta é a primeira pesquisa do Datafolha sobre a eleição para o governo do Rio de Janeiro.

Outro pelotão

Em um terceiro patamar estão todos os demais candidatos empatados no limite da margem de erro. O coronel aposentado da PM João Jacques Busnello (Missão), o sindicalista Cyro Garcia (PSTU), o vereador Willian Siri (PSOL), o empresário André Marinho (Novo) e Juliete Pantoja (UP) aprecem com 2% cada um. Luan Monteiro (PCO) tem 1%.

A situação de Garotinho

A candidatura de Garotinho foi impugnada pela Procuradoria Regional Eleitoral em razão de uma condenação por improbidade administrativa em que o ex-governador perdeu os direitos políticos por oito anos.

A sentença transitou em julgado neste mês, mas a sua defesa afirmou que a pena foi cumprida a partir de 2018, quando a decisão do Tribunal de Justiça foi proferida. O caso ainda será analisado pelo (Tribunal Regional Eleitoral.

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