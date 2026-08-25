Paraná Pesquisa: Paes abre 29 pontos sobre Ruas no 1º turno no Rio de Janeiro

Uma nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas mostra Eduardo Paes (PSD) com ampla vantagem sobre Douglas Ruas (PL) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro em 2026.

No primeiro cenário estimulado, que inclui Anthony Garotinho (Republicanos) na lista, Paes soma 44,5%, contra 15,5% de Douglas Ruas e 11,6% de Garotinho.

No segundo cenário estimulado, sem a presença de Garotinho, Paes chega a 48,3% e Douglas Ruas aparece com 18,6%. A diferença entre os dois primeiros colocados fica em quase 30 pontos percentuais nos dois cenários testados.

O instituto testou um cenário espontâneo, sem apresentar os nomes ao eleitor, e dois cenários estimulados, com os nomes mostrados.

Na espontânea, mais de 61% dos entrevistados não souberam responder em quem votariam, e Paes aparece isolado na liderança, com 19,1%.

Garotinho lidera a rejeição entre os pré-candidatos

O levantamento também mediu a rejeição aos nomes na disputa, pergunta em que cada eleitor podia citar mais de um candidato.

Nesse recorte, Garotinho (ex-governador do Rio de Janeiro de 1999 a 2002) aparece isolado na frente: 40,3% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida vem Paes, com 25,3%, e Cyro Garcia, com 13,5%.

É importante separar esse dado da intenção de voto.

Nos cenários estimulados de primeiro turno, Garotinho soma 11,6% quando aparece na lista, atrás de Paes e Douglas Ruas. O alto índice de rejeição indica um teto eleitoral baixo para o ex-governador, mesmo entre parte do eleitorado que não pretende votar em Paes.

A avaliação do governo estadual

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão do governador interino Ricardo Couto. No cenário estimulado, 50,4% dos entrevistados aprovam a administração e 42,1% desaprovam. Na avaliação qualitativa, 32,1% consideram o governo ótimo ou bom, 31,8% avaliam como regular e 30,4% classificam como ruim ou péssimo.

Na comparação com pesquisas anteriores do próprio instituto, a aprovação de Couto vinha em leve queda: passou de 52,7% em julho para 50,4% em agosto, enquanto a desaprovação subiu de 39,2% para 42,1% no mesmo período.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02422/2026 e só podia ser divulgado a partir desta terça-feira, 25 de agosto.

As entrevistas foram feitas de forma presencial e domiciliar, entre os dias 22 e 24 de agosto, com 1.600 eleitores em 58 municípios do estado. A amostra foi selecionada em três etapas, por sorteio probabilístico dos municípios e das localidades, com cotas proporcionais de gênero, faixa etária, escolaridade e renda.

A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.