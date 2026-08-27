Ações de tecnologia disparam após balanço da Nvidia melhor que o esperado

Mercados globais repercutem o resultado da Nvidia nesta quinta-feira, 27, com a empresa mais valiosa do mundo voltando a superar as projeções de Wall Street no segundo trimestre fiscal e puxando o apetite por ações de tecnologia, enquanto bolsas europeias e asiáticas seguem direções mistas.

Nos Estados Unidos, o Nasdaq 100 avançava 0,89%, enquanto o S&P 500 subia 0,42%, por volta das 11h07 (horário de Brasília). O Dow Jones recuava marginalmente, 0,02%, refletindo a menor exposição do índice industrial a papéis de tecnologia.

A rodada de alta não se limitou à Nvidia. Broadcom e Marvell Technology subiam cerca de 2%, enquanto SK Hynix e Arm ganhavam aproximadamente 4%.

Entre outros destaques, Salesforce disparava 13% após registrar receita acima das projeções de Wall Street no segundo trimestre. Já a Okta saltava mais de 20%, depois de superar as expectativas dos analistas e reportar forte demanda impulsionada pela inteligência artificial (IA) agêntica.

Os três principais índices de Wall Street haviam fechado a quarta-feira, 26, praticamente estáveis, com investidores digerindo a leva de resultados corporativos e se preparando para o início do simpósio anual de política monetária do Federal Reserve (Fed) em Jackson Hole, no Wyoming, que começa hoje.

Quadro distinto na Europa

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 653,76 pontos. O FTSE 100 britânico cedia 0,50%, a 10.823,33 pontos, e o CAC 40 francês era o destaque negativo, com queda de 1,18%, a 8.362,72 pontos. O FTSE MIB italiano também operava no vermelho, com perda de 0,53%, a 52.600,63 pontos.

A exceção ficou por conta do DAX alemão, que subia 0,16%, a 26.328,52 pontos, e principalmente das ações de tecnologia da região. O setor de tecnologia europeu avançava 1,5% nesta manhã, com o segmento de semicondutores do continente reagindo diretamente ao resultado da Nvidia.

Ásia fecha o dia dividida

Os mercados asiáticos fecharam o dia divididos. O Nikkei 225 japonês encerrou a sessão em queda de 0,20%, a 66.131,98 pontos. Na direção oposta, o Kospi sul-coreano disparou 1,53%, a 6.912,37 pontos, alta que ocorre no mesmo dia em que o Banco da Coreia do Sul elevou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3%.

O S&P/ASX 200 australiano recuou 0,98%, a 9.038,20 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng operava com perda de 0,38% na última hora de negociação, enquanto o CSI 300, que reúne as principais companhias listadas na China continental, fechou em alta de 0,86%, a 4.630,28 pontos.

Petróleo, ouro e dólar

No mercado de commodities, o petróleo operava em leve alta. Os contratos futuros do Brent, parâmetro global de preços, avançavam 0,44%, a US$ 88,23 o barril. Já os do West Texas Intermediate (WTI, referência nos Estados Unidos) subiam 0,01%, cotados a US$ 82,24 o barril.

O ouro, tradicional proteção em momentos de incerteza, recuava nesta manhã. O contrato à vista caía 0,12%, para US$ 4.588,96 a onça, e os futuros com vencimento em dezembro cediam 0,26%, para US$ 4.641,11 a onça, acompanhando o maior apetite por risco após o resultado da fabricante de chips para IA.

Já o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas, subia 0,10%, a 99,25 pontos.

*Matéria atualizada com cotações novas da abertura do mercado nos Estados Unidos