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Ações de tecnologia disparam após balanço da Nvidia melhor que o esperado

Ação da fabricante de chips para IA sobe no pré-mercado de Nova York, enquanto semicondutores avançam

Nvidia: ação dispara 7% no pré-mercado após resultados. (Pexels)

Nvidia: ação dispara 7% no pré-mercado após resultados. (Pexels)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08h20.

Última atualização em 27 de agosto de 2026 às 11h09.

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Mercados globais repercutem o resultado da Nvidia nesta quinta-feira, 27, com a empresa mais valiosa do mundo voltando a superar as projeções de Wall Street no segundo trimestre fiscal e puxando o apetite por ações de tecnologia, enquanto bolsas europeias e asiáticas seguem direções mistas.

Nos Estados Unidos, o Nasdaq 100 avançava 0,89%, enquanto o S&P 500 subia 0,42%, por volta das 11h07 (horário de Brasília). O Dow Jones recuava marginalmente, 0,02%, refletindo a menor exposição do índice industrial a papéis de tecnologia.

A rodada de alta não se limitou à Nvidia. Broadcom e Marvell Technology subiam cerca de 2%, enquanto SK Hynix e Arm ganhavam aproximadamente 4%.

Entre outros destaques, Salesforce disparava 13% após registrar receita acima das projeções de Wall Street no segundo trimestre. Já a Okta saltava mais de 20%, depois de superar as expectativas dos analistas e reportar forte demanda impulsionada pela inteligência artificial (IA) agêntica.

Os três principais índices de Wall Street haviam fechado a quarta-feira, 26, praticamente estáveis, com investidores digerindo a leva de resultados corporativos e se preparando para o início do simpósio anual de política monetária do Federal Reserve (Fed) em Jackson Hole, no Wyoming, que começa hoje.

Quadro distinto na Europa

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,40%, a 653,76 pontos. O FTSE 100 britânico cedia 0,50%, a 10.823,33 pontos, e o CAC 40 francês era o destaque negativo, com queda de 1,18%, a 8.362,72 pontos. O FTSE MIB italiano também operava no vermelho, com perda de 0,53%, a 52.600,63 pontos.

A exceção ficou por conta do DAX alemão, que subia 0,16%, a 26.328,52 pontos, e principalmente das ações de tecnologia da região. O setor de tecnologia europeu avançava 1,5% nesta manhã, com o segmento de semicondutores do continente reagindo diretamente ao resultado da Nvidia.

Ásia fecha o dia dividida

Os mercados asiáticos fecharam o dia divididos. O Nikkei 225 japonês encerrou a sessão em queda de 0,20%, a 66.131,98 pontos. Na direção oposta, o Kospi sul-coreano disparou 1,53%, a 6.912,37 pontos, alta que ocorre no mesmo dia em que o Banco da Coreia do Sul elevou a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 3%.

O S&P/ASX 200 australiano recuou 0,98%, a 9.038,20 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng operava com perda de 0,38% na última hora de negociação, enquanto o CSI 300, que reúne as principais companhias listadas na China continental, fechou em alta de 0,86%, a 4.630,28 pontos.

Petróleo, ouro e dólar

No mercado de commodities, o petróleo operava em leve alta. Os contratos futuros do Brent, parâmetro global de preços, avançavam 0,44%, a US$ 88,23 o barril. Já os do West Texas Intermediate (WTI, referência nos Estados Unidos) subiam 0,01%, cotados a US$ 82,24 o barril.

O ouro, tradicional proteção em momentos de incerteza, recuava nesta manhã. O contrato à vista caía 0,12%, para US$ 4.588,96 a onça, e os futuros com vencimento em dezembro cediam 0,26%, para US$ 4.641,11 a onça, acompanhando o maior apetite por risco após o resultado da fabricante de chips para IA.

Já o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas, subia 0,10%, a 99,25 pontos.

*Matéria atualizada com cotações novas da abertura do mercado nos Estados Unidos

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