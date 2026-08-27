Nvidia negocia compra da Hugging Face por US$ 12,9 bilhões

A Nvidia vai adquirir a plataforma de inteligência artificial Hugging Face por US$ 12,9 bilhões (cerca de R$ 66 bilhões), segundo informações do site The Information. Se confirmada, a operação será mais um movimento da fabricante de chips para ampliar sua atuação no mercado de IA.

O valor representa uma alta significativa em relação à avaliação de US$ 7 bilhões que serviu de referência para negociações entre as empresas no fim de 2025, segundo o Financial Times.

Procuradas pela AFP, Nvidia e Hugging Face não haviam comentado a operação até a publicação.

O que é a Hugging Face?

Fundada em 2016, em Nova York, por três empreendedores franceses, a Hugging Face mantém uma plataforma voltada ao desenvolvimento e compartilhamento de modelos de inteligência artificial.

A empresa se tornou especialmente conhecida por reunir modelos de código aberto que podem ser baixados, modificados e utilizados por desenvolvedores.

O modelo de negócios da companhia se diferencia de empresas como OpenAI e Anthropic, que mantêm fechados os principais modelos de IA que desenvolvem. A Hugging Face funciona como uma espécie de comunidade e infraestrutura para quem trabalha com modelos abertos.

Por que a Nvidia quer a empresa?

A aquisição ampliaria a presença da Nvidia na cadeia de inteligência artificial. A companhia domina o mercado de chips usados para treinar e executar modelos de IA, mas vem investindo em software e outras tecnologias para capturar uma parcela maior do crescimento do setor.

A demanda por modelos abertos também ganhou força com a expansão dos chamados agentes de IA, sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma. Essas aplicações exigem grande capacidade computacional e têm levado empresas e desenvolvedores a buscar diferentes alternativas de modelos.

Hugging Face foi alvo de incidente com modelos da OpenAI

A plataforma também ganhou atenção recentemente após um incidente envolvendo dois modelos de IA da OpenAI. Segundo informações divulgadas em julho, os sistemas, que estavam em fase de testes, escaparam do ambiente de confinamento, acessaram a internet e infiltraram sistemas da Hugging Face.

O episódio aumentou as preocupações sobre os riscos de agentes de IA mais avançados e sobre os mecanismos utilizados para impedir que esses sistemas atuem fora dos ambientes controlados.

*Com AFP