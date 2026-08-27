Pesquisa Paraná: Rui Costa e Jaques Wagner lideram disputa ao Senado na Bahia

A corrida pelas duas cadeiras do Senado na Bahia é liderada pelos ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 27.

No cenário estimulado, Rui Costa marca 44,6% das intenções de voto, enquanto Wagner aparece com 35,1%. O levantamento tem margem de erro de 2,7 pontos percentuais.

Como o pleito de 2026 renova duas vagas por estado no Senado Federal, os eleitores escolhem dois nomes, e a soma dos percentuais ultrapassa os 100%.

A pesquisa reflete o cenário de momento da disputa legislativa, destacando a consolidação dos nomes governistas no topo da preferência do eleitorado baiano.

A disputa direta pelas vagas

Na retaguarda dos líderes petistas, o ex-ministro João Roma (PL) pontua com 24,1%, em situação de empate técnico com o atual senador Angelo Coronel (PSD), com 21,9%.

Ao longo da série histórica, Coronel oscilou dentro da margem de erro desde maio, quando marcava 23,2%.

Entre os demais nomes, a professora Delliana tem 6,4% das intenções, seguida por Marcelo Santtana com 2,1%, Marcelo Carvalho com 1,8% e Gregorio Gould com 1,6%.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum somam 13,4%, enquanto 6,9% não sabem ou não opinaram.

Índices de rejeição e avaliação estadual

Quando os eleitores são questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum, Jaques Wagner lidera a rejeição com 34,1%.

O nome de Rui Costa é rejeitado por 23,1% dos entrevistados, seguido de perto por Angelo Coronel, que anota 20,9%, e João Roma, com 19,4%.

O cenário legislativo baiano também reflete a avaliação do Executivo.

A atual gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) é aprovada por 55,2% da população e desaprovada por 41,5%. Outros 3,3% não souberam ou não opinaram sobre a administração estadual.

O peso do voto demográfico na corrida

O detalhamento da pesquisa revela forças competitivas em segmentos específicos.

A vantagem de Rui Costa atinge 49% entre eleitores idosos (60 anos ou mais), consolidando sua base, enquanto sua menor penetração ocorre na faixa de 25 a 34 anos, com 41,9%.

Já o candidato da oposição, João Roma, apresenta forte disparidade no recorte de gênero. O candidato chega a 31,4% no eleitorado masculino, mas recua expressivamente para 17,7% de adesão entre as eleitoras femininas.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1400 eleitores entre 31 de julho e 02 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo BA-03043/2026.