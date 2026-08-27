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Pesquisa Paraná: ACM Neto tem 48,9% e Jerônimo, 38,7%, no 1º turno na Bahia

Ex-prefeito de Salvador lidera corrida pelo governo baiano fora da margem de erro

Eleições 2026: ACM lidera corrida para governado da Bahia (Facebook/Divulgação)

Eleições 2026: ACM lidera corrida para governado da Bahia (Facebook/Divulgação)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07h00.

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O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a corrida para o governo da Bahia com 48,9% das intenções de voto no cenário estimulado, segundo pesquisa Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira, 27. O atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), aparece na segunda posição com 38,7%.

A distância indica uma vantagem consolidada para o opositor, acima da margem de erro de 2,7 pontos percentuais.

Entre os demais candidatos, Ronaldo Mansur pontua com 0,7%, enquanto Aroldo Félix e José Estêvão marcam 0,1% cada. Brancos e nulos somam 7,0% e indecisos são 4,4%.

A liderança de ACM Neto é fortemente impulsionada pelos eleitores com ensino superior, grupo em que o ex-prefeito consolida 53,8% das intenções de voto e garante sua maior margem.

Jerônimo Rodrigues tem seu melhor desempenho entre os eleitores com 60 anos ou mais, faixa na qual alcança 46,2% e diminui expressivamente a distância para o adversário.

O petista também demonstra maior resiliência no grupo com até o ensino fundamental (43,3%).

Confronto direto e disputa pelo Senado

Em um cenário reduzido testado pelo instituto, simulando um confronto direto entre os líderes da pesquisa, ACM Neto alcança 50,9% da preferência. Nesse mesmo recorte, o atual governador Jerônimo Rodrigues anota 40,0%. Votos em branco ou nulos somam 6,1%.

A pesquisa mapeou também a disputa para o Senado Federal. O ex-governador Rui Costa (PT) lidera o cenário com 44,6%, seguido pelo atual senador Jaques Wagner (PT), que soma 35,1%.

Na sequência, aparecem João Roma (PL) com 24,1% e Angelo Coronel (PSD) com 21,9%.

Avaliação estadual e índices de rejeição

Apesar da desvantagem na corrida eleitoral, o governo de Jerônimo Rodrigues é avaliado positivamente pela maioria.

De acordo com os dados, 55,2% dos eleitores aprovam a atual administração estadual, enquanto 41,5% declaram desaprovação ao mandato.

No recorte voltado para os índices de rejeição eleitoral, o atual mandatário petista lidera a lista negativa.

O levantamento aponta que 41,0% afirmam que não votariam de jeito nenhum em Jerônimo, ao passo que a rejeição absoluta a ACM Neto fica em 28,2%.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 31 de julho e 02 de agosto de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.

A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%.

O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BA-03043/2026.

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