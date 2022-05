Pesquisa eleitoral: acompanhe ao vivo o debate no Twitter da EXAME

Um debate ao vivo nesta sexta-feira, às 14h, na página da EXAME no Twitter vai discutir a mais recente pesquisa eleitoral feita por EXAME/IDEIA, divulgada na quinta-feira, 19. Segundo a pesquisa, se o segundo turno da eleição presidencial fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria 46% das intenções de voto, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) teria 39%.

A distância entre os dois é de 7 pontos percentuais, a menor em um ano. A sondagem ouviu 1.500 pessoas entre os dias 14 e 19 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01734/2022.

Participam do bate-papo no Twitter "Espaços", recurso que permite criar salas para conversas por voz na rede social, Cila Schulman, vice-presidente do IDEIA, Daniel Cunha, Sales do BTG Pactual, Fabiane Stefano, editora de macroeconomia da EXAME e Carolina Riveira, repórter da EXAME.

Clique neste link para acompanhar o debate.

Como usar a função "Espaços" do Twitter

Siga a página da EXAME no Twitter, clique no sininho que fica na parte superior da página e acione o botão "Espaços" para receber as notificações. Ao ingressar na sala, vai ouvir o bate-papo e poderá interagir com os mediadores.