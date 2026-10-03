Pesquisa Datafolha para governador: veja quem lidera em SP, MG, RJ, PE e DF

A última rodada do Datafolha para governador antes do primeiro turno das eleições de 2026 mostra três candidatos acima de 50% dos votos válidos e duas disputas com desenho diferente em Pernambuco e no Rio de Janeiro.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 60%. No Distrito Federal, Celina Leão (PP) registra 55%. Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos) aparece com 53%.

Pernambuco tem o cenário mais próximo entre os levantamentos apresentados: Raquel Lyra (PSD) marca 49% e João Campos (PSB), 48%. No Rio, Eduardo Paes (PSD) tem 46% contra 38% de Douglas Ruas (PL) no cenário que inclui Anthony Garotinho (Republicanos).

Veja os principais números do Datafolha

Local 1º colocado Votos válidos 2º colocado Votos válidos SP Tarcísio de Freitas 60% Fernando Haddad 35% DF Celina Leão 55% Leandro Grass 27% MG Cleitinho Azevedo 53% Patrus Ananias 21% PE Raquel Lyra 49% João Campos 48% RJ * Eduardo Paes 46% Douglas Ruas 38%

*No Rio, o quadro considera o cenário com Anthony Garotinho.

SP, MG e DF têm candidatos acima de 50%

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas aparece com 60% dos votos válidos, contra 35% de Fernando Haddad (PT). Vera Lúcia (PSTU) e Carlos Machado (PCB) registram 2% cada, enquanto Vivian Mendes (UP) e Izadora Dias (PCO) têm 1%.

Nos votos totais, Tarcísio marca 55%, Haddad tem 32%, brancos e nulos somam 6% e os indecisos, 3%.

A pesquisa ouviu 2.520 eleitores entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o registro é SP-09337/2026.

Em Minas Gerais, Cleitinho Azevedo registra 53% dos válidos. Patrus Ananias (PT) aparece com 21%, Alexandre Kalil (PDT), com 9%, e Flávio Roscoe (PL) e Mateus Simões (PSD), com 4% cada.

No cenário de votos totais, Cleitinho tem 44%, Patrus, 18%, e Kalil, 8%. Os indecisos representam 11%, enquanto brancos e nulos somam 6%.

Foram entrevistados 2.003 eleitores nos dias 2 e 3 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais e registro MG-06705/2026.

Já no Distrito Federal, Celina Leão chega a 55% dos votos válidos. Leandro Grass (PT) tem 27%, Paula Belmonte (PSDB), 10%, Kiko Caputo (Novo), 4%, e Cappelli (PSB), 2%.

Nos votos totais, Celina registra 49%, contra 24% de Grass e 9% de Paula. Brancos e nulos são 6%, e 5% não souberam responder.

O Datafolha ouviu 1.620 eleitores no DF entre 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado sob o número DF-07243/2026.

Pernambuco tem diferença de um ponto entre Raquel Lyra e João Campos

A disputa mais próxima entre os cinco levantamentos aparece em Pernambuco. Raquel Lyra tem 49% dos votos válidos, e João Campos, 48%. A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro de dois pontos.

Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) aparecem com 1% cada. Os demais candidatos registram 0%.

Nos votos totais, Raquel tem 46%, contra 45% de João Campos. Brancos e nulos somam 4%, e os indecisos representam 3%.

Entre os eleitores que declararam voto em um candidato, 92% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 8% ainda podem mudar.

O levantamento ouviu 1.650 eleitores entre 2 e 3 de outubro e foi registrado sob o número PE-02404/2026.

Rio tem cenários com e sem Garotinho

No Rio de Janeiro, o Datafolha calculou dois cenários devido à situação da candidatura de Anthony Garotinho, que foi indeferida pelo TRE-RJ e teve recurso apresentado ao TSE.

Com Garotinho na lista, Eduardo Paes tem 46% dos votos válidos, Douglas Ruas registra 38% e Garotinho, 7%. William Siri (PSOL) aparece com 4%, Coronel Busnello (Missão), com 2%, e os demais nomes têm 1%.

Sem Garotinho, Paes sobe para 49%, enquanto Ruas chega a 40%. William Siri permanece com 4%, Coronel Busnello e André Marinho (Novo) têm 2% cada.

Nos votos totais, o cenário com Garotinho tem Paes com 41% e Ruas com 34%. Sem ele, Paes registra 43% e Ruas, 35%.

Em eventual segundo turno entre os dois, Paes tem 50%, contra 41% de Ruas.

O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 35 municípios do Rio de Janeiro nos dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Os registros são RJ-01334/2026 e BR-07933/2026.