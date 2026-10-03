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Candidatos a governador no Rio Grande do Sul; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul (Gustavo Mansur)

Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul (Gustavo Mansur)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h11.

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RESUMO ＋

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Cesar Pontes, Gabriel Souza, Juliana Brizola, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Zucco. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Piratini reúne o atual vice-governador, parlamentares, representantes de partidos de diferentes correntes políticas e nomes ligados aos movimentos sindical e educacional.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026:

• Cesar Pontes (PCO) 29;

• Gabriel Souza (MDB) 15;

• Juliana Brizola (PDT) 12;

• Marcelo Maranata (PSDB) 45;

• Priscila Voigt (UP) 80;

• Rejane de Oliveira (PSTU) 16;

• Zucco (PL) 22.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio Grande do Sul

A eleição no Rio Grande do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Cesar Pontes nas eleições de 2026? ＋

Cesar Pontes, candidato do PCO ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 29.

Qual é o número de Gabriel Souza nas eleições de 2026? ＋

Gabriel Souza, candidato do MDB ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 15.

Qual é o número de Juliana Brizola nas eleições de 2026? ＋

Juliana Brizola, candidata do PDT ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 12.

Qual é o número de Marcelo Maranata nas eleições de 2026? ＋

Marcelo Maranata, candidato do PSDB ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 45.

Qual é o número de Priscila Voigt nas eleições de 2026? ＋

Priscila Voigt, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 80.

Qual é o número de Rejane de Oliveira nas eleições de 2026? ＋

Rejane de Oliveira, candidata do PSTU ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 16.

Qual é o número de Zucco nas eleições de 2026? ＋

Zucco, candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 22.

Quantos candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Sul em 2026? ＋

Sete candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.

Quando será a eleição para governador do Rio Grande do Sul? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio Grande do Sul será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Rio Grande do Sul? ＋

Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.

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