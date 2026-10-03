Candidatos a governador no Rio Grande do Sul; veja o número e os nomes

Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul (Gustavo Mansur)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 20h11.
A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Cesar Pontes, Gabriel Souza, Juliana Brizola, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Zucco. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.
A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.
A corrida pelo Palácio Piratini reúne o atual vice-governador, parlamentares, representantes de partidos de diferentes correntes políticas e nomes ligados aos movimentos sindical e educacional.
Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026:
• Cesar Pontes (PCO) 29;
• Gabriel Souza (MDB) 15;
• Juliana Brizola (PDT) 12;
• Marcelo Maranata (PSDB) 45;
• Priscila Voigt (UP) 80;
• Rejane de Oliveira (PSTU) 16;
• Zucco (PL) 22.
A eleição no Rio Grande do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.
Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.
Cesar Pontes, candidato do PCO ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 29.
Gabriel Souza, candidato do MDB ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 15.
Juliana Brizola, candidata do PDT ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 12.
Marcelo Maranata, candidato do PSDB ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 45.
Priscila Voigt, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 80.
Rejane de Oliveira, candidata do PSTU ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 16.
Zucco, candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Sul, concorre com o número 22.
Sete candidatos disputam o Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026.
O primeiro turno da eleição para o Governo do Rio Grande do Sul será realizado em 4 de outubro de 2026.
Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 25 de outubro de 2026.