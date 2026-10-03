Candidatos a governador no Rio Grande do Sul; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas: Cesar Pontes, Gabriel Souza, Juliana Brizola, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Zucco. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026 tem sete candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio Piratini reúne o atual vice-governador, parlamentares, representantes de partidos de diferentes correntes políticas e nomes ligados aos movimentos sindical e educacional.

Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026:

• Cesar Pontes (PCO) 29;

• Gabriel Souza (MDB) 15;

• Juliana Brizola (PDT) 12;

• Marcelo Maranata (PSDB) 45;

• Priscila Voigt (UP) 80;

• Rejane de Oliveira (PSTU) 16;

• Zucco (PL) 22.

Quando vai ser a eleição para o governo do Rio Grande do Sul

A eleição no Rio Grande do Sul seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.