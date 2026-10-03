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Candidatos a governador no Distrito Federal; veja o número e os nomes

Confira quem são os candidatos a governador do Distrito Federal nas eleições de 2026. Conheça as principais propostas, entenda a disputa e veja quando será a votação

Palácio do Buriti (Breno Fortes/ Agência CBPRESS)

Palácio do Buriti (Breno Fortes/ Agência CBPRESS)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17h58.

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RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 tem dez candidaturas apresentadas: Celina Leão, Elisson Ferreira, Expedito Mendonça, José Roberto Arruda, Kiko Caputo, Leandro Grass, Paula Belmonte, Professor Robson, Ricardo Cappelli e Samara Mineiro. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 tem dez candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio do Buriti reúne a atual governadora, um ex-governador, antigos candidatos ao Executivo local, parlamentares, lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026:

Celina Leão (PP) 11: Administradora, de 49 anos, Celina Leão é apresentada no material como a atual governadora em exercício. Já foi deputada distrital, presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal, atuou como deputada federal e foi vice-governadora antes de assumir o cargo. Sua coligação reúne PP, MDB, Republicanos, PL e outros sete partidos. Na campanha, defende a continuidade dos programas da atual gestão e aponta segurança e saúde entre as prioridades. Entre as propostas estão a ampliação de casas de referência e de abrigos para mulheres vítimas de violência, com atendimento psicológico, jurídico e social;

Elisson Ferreira (Agir) 36: Jornalista e empresário, de 39 anos, Elisson Ferreira é natural de Taguatinga e disputa pela primeira vez um cargo eletivo. É candidato pelo Agir. Sua proposta coloca a saúde como prioridade e prevê a criação de painéis de transparência no Palácio do Buriti para permitir que a população acompanhe, em tempo real, gastos e investimentos do governo. O plano também inclui investimentos em tecnologia, educação, segurança e mobilidade urbana;

Expedito Mendonça (PCO) 29: Servidor público aposentado e dirigente sindical, de 65 anos, Expedito Mendonça é candidato do Partido da Causa Operária (PCO). Defende a estatização de setores como transporte, saúde e educação, além da recomposição salarial imediata dos servidores públicos. Entre as propostas estão a reestatização do controle de hospitais e escolas e o fim do modelo de gestão por fundações privadas na saúde;

José Roberto Arruda (PSD) 55: Engenheiro civil, de 72 anos, José Roberto Arruda concorre pelo PSD, em aliança com o Avante. Foi senador, deputado federal e governador do Distrito Federal entre 2007 e 2010. O mandato foi interrompido no contexto da Operação Caixa de Pandora. Sua campanha apresenta como propostas a construção de novos hospitais, a ampliação das linhas de metrô e mudanças nas áreas de saúde e educação. Arruda também defende que a rede pública de ensino do Distrito Federal volte a ser referência nacional;

Kiko Caputo (Novo) 30 : Advogado, de 56 anos, Francisco Queiroz Caputo Neto, conhecido como Kiko Caputo, presidiu a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) entre 2010 e 2012. É candidato do Novo. Sua campanha defende melhorias nos serviços públicos, com foco em saúde, mobilidade urbana, regularização fundiária e segurança;

Leandro Grass (PT) 13: Professor e sociólogo, de 41 anos, Leandro Grass foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 2023 a 2026. Deixou o cargo em abril para disputar a eleição. Sua candidatura tem apoio da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e da Federação PSOL-Rede. Entre as propostas estão a redução das filas na saúde, a ampliação de vagas em creches e melhorias no transporte público;

Paula Belmonte (PSDB) 45 : Empresária, de 53 anos, Paula Belmonte foi deputada federal entre 2019 e 2022 e assumiu mandato de deputada distrital em 2023. Concorre pela federação PSDB-Cidadania. Tem o combate à corrupção como uma de suas principais bandeiras e propõe a criação, no primeiro dia de um eventual governo, de um gabinete voltado ao tema. Também defende a digitalização da gestão pública e investimentos na estrutura das escolas, incluindo unidades preparadas para crianças atípicas;

Professor Robson (PSTU) 16: Robson Raymundo da Silva, conhecido como Professor Robson, é docente da rede pública do Distrito Federal há mais de duas décadas, além de ativista sindical e militante do movimento negro. Esta é a segunda vez que concorre ao governo do DF, após ter disputado o cargo em 2022. A plataforma apresentada pelo PSTU defende a estatização integral do transporte público, a implantação de tarifa zero e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salários;

Ricardo Cappelli (PSB) 40 : Jornalista, de 54 anos, Ricardo Cappelli foi interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal em 2023, secretário-executivo do Ministério da Justiça e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Sua campanha apresenta como principais programas o “Fila Zero”, com contratação emergencial de profissionais de saúde na primeira semana de um eventual mandato, e o “Tolerância Zero”, voltado à segurança pública. Na mobilidade, propõe ampliar faixas exclusivas, o BRT e o metrô, com a meta de reduzir o tempo de deslocamento entre casa e trabalho;

Samara Mineiro (UP) 80: Professora da rede pública e geógrafa formada pela Universidade de Brasília (UnB), Samara Mineiro tem 32 anos e é candidata da Unidade Popular (UP). Começou a carreira como professora temporária na Secretaria de Educação do Distrito Federal antes de se tornar servidora efetiva. Propõe priorizar investimentos em saúde e educação e defende rever a distribuição de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Quando vai ser a eleição para o governo do Ceará?

A eleição no Ceará seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.

'Perguntas frequentes'

Qual é o número de Celina Leão nas eleições de 2026? ＋

Celina Leão, candidata do PP ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 11.

Qual é o número de Elisson Ferreira nas eleições de 2026? ＋

Elisson Ferreira, candidato do Agir ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 36.

Qual é o número de Expedito Mendonça nas eleições de 2026? ＋

Expedito Mendonça, candidato do PCO ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 29.

Qual é o número de José Roberto Arruda nas eleições de 2026? ＋

José Roberto Arruda, candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal, concorreu com o número 55.

Qual é o número de Kiko Caputo nas eleições de 2026? ＋

Kiko Caputo, candidato do Novo ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 30.

Qual é o número de Leandro Grass nas eleições de 2026? ＋

Leandro Grass, candidato do PT ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 13.

Qual é o número de Paula Belmonte nas eleições de 2026? ＋

Paula Belmonte, candidata do PSDB ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 45.

Qual é o número de Professor Robson nas eleições de 2026? ＋

Professor Robson, candidato do PSTU ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 16.

Qual é o número de Ricardo Cappelli nas eleições de 2026? ＋

Ricardo Cappelli, candidato do PSB ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 40.

Qual é o número de Samara Mineiro nas eleições de 2026? ＋

Samara Mineiro, candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Distrito Federal, concorre com o número 80.

Quantos candidatos disputam o Governo do Distrito Federal em 2026? ＋

Dez candidaturas foram apresentadas para a disputa pelo Governo do Distrito Federal. O TSE disponibiliza os dados oficiais de candidaturas nas Eleições 2026.

Quando será a eleição para governador do Distrito Federal? ＋

O primeiro turno da eleição para o Governo do Distrito Federal será realizado em 4 de outubro de 2026.

Quando será o segundo turno para o Governo do Distrito Federal? ＋

Se houver necessidade de segundo turno na disputa pelo governo, a votação será realizada em 25 de outubro de 2026.

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