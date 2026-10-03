Candidatos a governador no Distrito Federal; veja o número e os nomes

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 tem dez candidaturas apresentadas: Celina Leão, Elisson Ferreira, Expedito Mendonça, José Roberto Arruda, Kiko Caputo, Leandro Grass, Paula Belmonte, Professor Robson, Ricardo Cappelli e Samara Mineiro. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro, e uma eventual segunda votação ocorrerá em 25 de outubro.

A disputa pelo Governo do Distrito Federal nas eleições de 2026 tem dez candidaturas apresentadas após o encerramento do período de definição das chapas.

A corrida pelo Palácio do Buriti reúne a atual governadora, um ex-governador, antigos candidatos ao Executivo local, parlamentares, lideranças partidárias e representantes de movimentos sociais.

Conheça os candidatos ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026:

• Celina Leão (PP) 11: Administradora, de 49 anos, Celina Leão é apresentada no material como a atual governadora em exercício. Já foi deputada distrital, presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal, atuou como deputada federal e foi vice-governadora antes de assumir o cargo. Sua coligação reúne PP, MDB, Republicanos, PL e outros sete partidos. Na campanha, defende a continuidade dos programas da atual gestão e aponta segurança e saúde entre as prioridades. Entre as propostas estão a ampliação de casas de referência e de abrigos para mulheres vítimas de violência, com atendimento psicológico, jurídico e social;

• Elisson Ferreira (Agir) 36: Jornalista e empresário, de 39 anos, Elisson Ferreira é natural de Taguatinga e disputa pela primeira vez um cargo eletivo. É candidato pelo Agir. Sua proposta coloca a saúde como prioridade e prevê a criação de painéis de transparência no Palácio do Buriti para permitir que a população acompanhe, em tempo real, gastos e investimentos do governo. O plano também inclui investimentos em tecnologia, educação, segurança e mobilidade urbana;

• Expedito Mendonça (PCO) 29: Servidor público aposentado e dirigente sindical, de 65 anos, Expedito Mendonça é candidato do Partido da Causa Operária (PCO). Defende a estatização de setores como transporte, saúde e educação, além da recomposição salarial imediata dos servidores públicos. Entre as propostas estão a reestatização do controle de hospitais e escolas e o fim do modelo de gestão por fundações privadas na saúde;

• José Roberto Arruda (PSD) 55: Engenheiro civil, de 72 anos, José Roberto Arruda concorre pelo PSD, em aliança com o Avante. Foi senador, deputado federal e governador do Distrito Federal entre 2007 e 2010. O mandato foi interrompido no contexto da Operação Caixa de Pandora. Sua campanha apresenta como propostas a construção de novos hospitais, a ampliação das linhas de metrô e mudanças nas áreas de saúde e educação. Arruda também defende que a rede pública de ensino do Distrito Federal volte a ser referência nacional;

• Kiko Caputo (Novo) 30 : Advogado, de 56 anos, Francisco Queiroz Caputo Neto, conhecido como Kiko Caputo, presidiu a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) entre 2010 e 2012. É candidato do Novo. Sua campanha defende melhorias nos serviços públicos, com foco em saúde, mobilidade urbana, regularização fundiária e segurança;

• Leandro Grass (PT) 13: Professor e sociólogo, de 41 anos, Leandro Grass foi deputado distrital entre 2019 e 2022 e presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 2023 a 2026. Deixou o cargo em abril para disputar a eleição. Sua candidatura tem apoio da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, e da Federação PSOL-Rede. Entre as propostas estão a redução das filas na saúde, a ampliação de vagas em creches e melhorias no transporte público;

• Paula Belmonte (PSDB) 45 : Empresária, de 53 anos, Paula Belmonte foi deputada federal entre 2019 e 2022 e assumiu mandato de deputada distrital em 2023. Concorre pela federação PSDB-Cidadania. Tem o combate à corrupção como uma de suas principais bandeiras e propõe a criação, no primeiro dia de um eventual governo, de um gabinete voltado ao tema. Também defende a digitalização da gestão pública e investimentos na estrutura das escolas, incluindo unidades preparadas para crianças atípicas;

• Professor Robson (PSTU) 16: Robson Raymundo da Silva, conhecido como Professor Robson, é docente da rede pública do Distrito Federal há mais de duas décadas, além de ativista sindical e militante do movimento negro. Esta é a segunda vez que concorre ao governo do DF, após ter disputado o cargo em 2022. A plataforma apresentada pelo PSTU defende a estatização integral do transporte público, a implantação de tarifa zero e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, sem redução de salários;

• Ricardo Cappelli (PSB) 40 : Jornalista, de 54 anos, Ricardo Cappelli foi interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal em 2023, secretário-executivo do Ministério da Justiça e presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Sua campanha apresenta como principais programas o “Fila Zero”, com contratação emergencial de profissionais de saúde na primeira semana de um eventual mandato, e o “Tolerância Zero”, voltado à segurança pública. Na mobilidade, propõe ampliar faixas exclusivas, o BRT e o metrô, com a meta de reduzir o tempo de deslocamento entre casa e trabalho;

• Samara Mineiro (UP) 80: Professora da rede pública e geógrafa formada pela Universidade de Brasília (UnB), Samara Mineiro tem 32 anos e é candidata da Unidade Popular (UP). Começou a carreira como professora temporária na Secretaria de Educação do Distrito Federal antes de se tornar servidora efetiva. Propõe priorizar investimentos em saúde e educação e defende rever a distribuição de recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Quando vai ser a eleição para o governo do Ceará?

A eleição no Ceará seguirá o cronograma eleitoral estipulado nacionalmente. O primeiro turno de votação acontece no dia 4 de outubro de 2026.

Se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos (mais de 50%, desconsiderando brancos e nulos), um segundo turno será disputado. A data oficial para a segunda rodada de votações está marcada para o dia 25 de outubro de 2026.