O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.

O petista aparece com 39%, enquanto o senador do PL registra 35%. Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 3 de setembro, Lula teve uma variação positiva de 1 ponto percentual. Flávio cresceu dois pontos percentuais, no limite da margem de erro.

A pesquisa foi divulgada em meio à crise no Supremo Tribunal Federal e à quebra do sigilo do inquérito que investiga o caso Master. Como o instituto foi a campo antes dos últimos acontecimentos, os números ainda não medem o impacto do pedido de investigação de Flávio Bolsonaro (PL).

O escritor Augusto Cury, que havia aparecido com 8% no levantamento anterior, recuou dois pontos percentuais e agora está com 6% das intenções de voto.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aparece com 4%. Renan Santos (Missão) registra 3% e Romeu Zema, 2%.

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indecisos: 4%

O levantamento mostrou ainda que 75% dos eleitores dizem que estão totalmente decididos sobre a escolha do candidato. Outros 25% ainda podem mudar o voto.

O cenário de empate técnico no primeiro turno se repete no segundo turno da disputa.

Votos válidos

O Datafolha divulgou pela primeira vez nessa eleição os votos válidos, que excluem os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos.

Nesse cenário, Lula registra 43% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 38%. O restante dos candidatos está com praticamente o mesmo percentual do cenário, que não exclui os votos em branco e nulos.

Na pesquisa espontânea, quando o nome do candidato não é apresentado, Lula cresceu e chegou a 33%. Flávio também avançou e registrou 25%. Os demais nomes não passam de 3% cada.

A pesquisa Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01833/2026.