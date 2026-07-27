Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O petista ainda empata com Caiado, Zema e vence Renan Santos nas demais simulações de segundo turno

Eleições 2026: A menor margem é entre o presidente e Caiado (Divulgação/Exame)

Eleições 2026: A menor margem é entre o presidente e Caiado (Divulgação/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 27 de julho de 2026 às 06h58.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 06h59.

A disputa presidencial de 2026 projeta um cenário competitivo e polarizado nos confrontos diretos, segundo a pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 27.

Em um cenário de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 47% das intenções de voto, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os dois pré-candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.

Votos brancos e nulos somam 9%, e 1% dos eleitores não souberam responder.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de julho, o petista manteve os mesmos 47%, enquanto Flávio teve uma oscilação negativa de um ponto percentual.

No cenário de primeiro turno do levantamento, o petista lidera com 42%, seguido pelo parlamentar fluminense, que pontua 33%.

Lula empata com Caiado, Zema e vence Renan

Nos outros cenários testados para o segundo turno, a distância entre os líderes também se mantém próxima do limite da margem de erro.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 45% ante 43% do adversário, também configurando empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 10%, e 2% não responderam.

Quando testado contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista marca 46%, enquanto o mineiro alcança 42%. Votos brancos e nulos somam 11%, e 1% não respondeu.

Já no embate direto contra Renan Santos (Missão), Lula pontua 47% contra 39% do adversário, cenário que registra 13% de brancos e nulos e 2% de eleitores que não responderam.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisBrasil
Próximo

Mais de Brasil

Pesquisa Genial/Quaest para governo do Paraná: Moro tem 39% e Requião Filho, 18%, no 1º turno

Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

Golpes viram epidemia e crimes violentos seguem em patamares altos, diz especialista

Samara Martins é oficializada candidata da Unidade Popular

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Genial/Quaest para governo do Paraná: Moro tem 39% e Requião Filho, 18%, no 1º turno

Um conteúdo Bússola

Buscas por testes de velocidade de internet disparam no Brasil

Negócios

Aos 66 anos, ele lidera a maior 'academia do cérebro' do Brasil e mira R$ 200 milhões

Casual

Casa Chandon retorna a São Paulo com edição cocriada por convidados da marca