Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

Eleições 2026: A menor margem é entre o presidente e Caiado (Divulgação/Exame)
Colaboradora
Publicado em 27 de julho de 2026 às 06h58.
Última atualização em 27 de julho de 2026 às 06h59.
A disputa presidencial de 2026 projeta um cenário competitivo e polarizado nos confrontos diretos, segundo a pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 27.
Em um cenário de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 47% das intenções de voto, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Os dois pré-candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.
Votos brancos e nulos somam 9%, e 1% dos eleitores não souberam responder.
Na comparação com o levantamento divulgado no início de julho, o petista manteve os mesmos 47%, enquanto Flávio teve uma oscilação negativa de um ponto percentual.
No cenário de primeiro turno do levantamento, o petista lidera com 42%, seguido pelo parlamentar fluminense, que pontua 33%.
Nos outros cenários testados para o segundo turno, a distância entre os líderes também se mantém próxima do limite da margem de erro.
Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 45% ante 43% do adversário, também configurando empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 10%, e 2% não responderam.
Quando testado contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista marca 46%, enquanto o mineiro alcança 42%. Votos brancos e nulos somam 11%, e 1% não respondeu.
Já no embate direto contra Renan Santos (Missão), Lula pontua 47% contra 39% do adversário, cenário que registra 13% de brancos e nulos e 2% de eleitores que não responderam.
A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.