Pesquisa BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

A disputa presidencial de 2026 projeta um cenário competitivo e polarizado nos confrontos diretos, segundo a pesquisa Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 27.

Em um cenário de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 47% das intenções de voto, contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Os dois pré-candidatos aparecem empatados no limite da margem de erro de dois pontos percentuais da pesquisa.

Votos brancos e nulos somam 9%, e 1% dos eleitores não souberam responder.

Na comparação com o levantamento divulgado no início de julho, o petista manteve os mesmos 47%, enquanto Flávio teve uma oscilação negativa de um ponto percentual.

No cenário de primeiro turno do levantamento, o petista lidera com 42%, seguido pelo parlamentar fluminense, que pontua 33%.

Lula empata com Caiado, Zema e vence Renan

Nos outros cenários testados para o segundo turno, a distância entre os líderes também se mantém próxima do limite da margem de erro.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 45% ante 43% do adversário, também configurando empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 10%, e 2% não responderam.

Quando testado contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o petista marca 46%, enquanto o mineiro alcança 42%. Votos brancos e nulos somam 11%, e 1% não respondeu.

Já no embate direto contra Renan Santos (Missão), Lula pontua 47% contra 39% do adversário, cenário que registra 13% de brancos e nulos e 2% de eleitores que não responderam.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.