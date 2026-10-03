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Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, Jerônimo registra 51% das intenções de voto, quatro pontos percentuais acima dos 47% de ACM Neto.

Ronaldo Mansur (PSOL) e Ariel Capistrano (DC) aparecem com 0,4% cada. Maria Bona (PCO) tem 0,3%, enquanto Aroldo Félix (UP) registra 0%. Brancos e nulos somam 0,9%, e 0,2% dos entrevistados não souberam responder.

Na série temporal da AtlasIntel, Jerônimo tinha 49,1% em 3 de setembro, passou para 49% em 29 de setembro e chegou a 51% na rodada atual. ACM Neto registrou 47,9%, 45,9% e 47%, respectivamente.

Segundo turno entre Jerônimo e ACM Neto

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno para o governo da Bahia. Nesse cenário, Jerônimo registra 51,2% e ACM Neto, 47%. Brancos e nulos somam 1,2%, enquanto 0,7% não soube responder.

Considerando apenas os votos destinados aos dois candidatos, Jerônimo aparece com 52,1% dos votos válidos, contra 47,9% de ACM Neto.

Na série histórica desse confronto, Jerônimo passou de 48,6% no início de setembro para 50% e depois 51,2%. ACM Neto aparece com cerca de 49% na primeira rodada, 47,4% na seguinte e 47% na atual.

Senado na Bahia tem Rui Costa com 26,1% e Wagner com 23,4%

Na eleição deste ano, cada eleitor baiano poderá votar duas vezes para o Senado. A AtlasIntel apresenta, por isso, um consolidado que reúne o primeiro e o segundo votos dos entrevistados.

Rui Costa aparece com 26,1%, seguido por Jaques Wagner, com 23,4%. Angelo Coronel registra 20,9% e João Roma, 20,2%.

Professora Delliana (PSOL) tem 3,9%. Outros candidatos somam 0,8%, enquanto brancos e nulos representam 3,1% e 1,5% não soube responder.

Nos votos válidos, os percentuais ficam em:

Rui Costa (PT): 27,3%

Jaques Wagner (PT): 24,6%

Angelo Coronel (Republicanos): 21,9%

João Roma (PL): 21,2%

Professora Delliana (PSOL): 4,1%

Outros: 0,8%

Rui Costa tem 36,3% no primeiro voto e Wagner 31,2% no segundo

Quando as duas escolhas para senador são analisadas separadamente, Rui Costa registra 36,3% no primeiro voto. João Roma aparece com 27,8%, Jaques Wagner com 15,7%, Angelo Coronel com 14,1% e Professora Delliana com 3%.

No segundo voto, Jaques Wagner registra 31,2%, seguido por Angelo Coronel, com 27,8%. Rui Costa aparece com 15,9%, João Roma com 12,6% e Professora Delliana com 4,8%.

No consolidado, Rui Costa tinha 28,2% em 3 de setembro, passou para 26% em 29 de setembro e registra 26,1% na rodada atual. Jaques Wagner foi de 23,7% para 22,5% e 23,4%.

Angelo Coronel avançou de 16% para 19,3% e 20,9%, enquanto João Roma passou de 18,3% para 19,3% e 20,2% no período.

A AtlasIntel entrevistou 2.199 eleitores da Bahia entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório.

A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob os números BA-05671/2026 e BR-01177/2026