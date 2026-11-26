O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. O banqueiro está no Palácio do Alvorada nesta quinta-feira, 26, em reunião com Lula para discutir os termos de sua participação no governo.

Trabuco chegou a Brasília em um voo executivo pouco antes das 17h e, em seguida, seguiu para a residência oficial da Presidência. Duas pessoas familiarizadas com o assunto confirmaram o encontro à EXAME.

No Alvorada, além de Lula, estavam os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), além de Rogério Ceron, secretário-executivo da Fazenda.

O presidente da República havia sondado o banqueiro para o cargo na noite de segunda-feira, 23, em um encontro fora da agenda oficial, também no Palácio do Alvorada. Na ocasião, Trabuco não respondeu de imediato ao convite, como noticiou o jornal Folha de S.Paulo e confirmou a EXAME.

Integrantes do governo entusiastas da escolha veem o nome de Trabuco como um sinal de compromisso de Lula com a responsabilidade fiscal e uma tentativa de reduzir as desconfianças do mercado financeiro sobre a condução da política econômica no próximo mandato. O nome do banqueiro, no entanto, enfrenta resistências de setores mais à esquerda do PT.

Trabuco vinha sendo apontado por aliados do presidente como uma das principais opções para assumir o comando da Fazenda, à frente do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que também chegou a ser cotado para o posto.

Escolha ocorre em meio à discussão de novo pacote fiscal

O encontro de Lula com Trabuco ocorre no mesmo dia em que o presidente se reúne com integrantes da equipe econômica para discutir o escopo e o conteúdo de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) voltada à contenção dos gastos públicos.

Como a EXAME noticiou, a equipe econômica prepara um pacote que limite a expansão de despesas atualmente fora do arcabouço fiscal. Entre as medidas em estudo estão restrições aos supersalários na administração pública e aos chamados penduricalhos, verbas indenizatórias que permitem que os contracheques de servidores públicos superem o teto constitucional.

Lula havia dado aval à formulação de novas medidas fiscais, mas ainda não havia batido o martelo sobre o formato das propostas nem sobre quando as enviaria ao Congresso Nacional.