Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Quantos votos um candidato precisa para ganhar no primeiro turno?

Primeiro turno das eleições de 2026 acontecerá no próximo domingo, 4

O sistema eleitoral brasileiro combina dois modelos: o majoritário, usado para eleger presidente, governador, prefeito e senador, e o proporcional, aplicado à eleição de deputados e vereadores. (Arquivo/Agência Brasil)

O sistema eleitoral brasileiro combina dois modelos: o majoritário, usado para eleger presidente, governador, prefeito e senador, e o proporcional, aplicado à eleição de deputados e vereadores. (Arquivo/Agência Brasil)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10h36.

Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 10h52.

Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno das eleições de 2026 acontece no próximo domingo, 4, e a EXAME fará uma cobertura em tempo real dos principais acontecimentos da votação. Para ajudar o eleitor a entender o processo, reunimos respostas para algumas das principais dúvidas que surgem antes e durante a eleição.

Neste guia, você encontrará informações sobre as etapas da votação, regras, documentos e outros pontos importantes para o dia da eleição. Para acompanhar as últimas notícias e os resultados, acesse também a cobertura da EXAME.

Quantos votos um candidato precisa para ganhar no primeiro turno?

O sistema eleitoral brasileiro combina dois modelos: o majoritário, usado para eleger presidente, governador, prefeito e senador, e o proporcional, aplicado à eleição de deputados e vereadores.

A principal diferença está na forma como os votos são convertidos em mandatos: no majoritário, a disputa se concentra no candidato; no proporcional, a votação do partido também influencia diretamente o resultado.

Nas eleições para presidente, governador e prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos para vencer já no primeiro turno.

Entram nessa conta apenas os votos destinados aos candidatos, sem considerar os brancos e os nulos. Quando nenhum concorrente alcança a maioria absoluta, os dois mais votados avançam para o segundo turno, em que vence quem obtiver a maior quantidade de votos.

Isso significa que não há um número fixo de votos necessário para ganhar no primeiro turno: a marca varia conforme o número de votos válidos registrados em cada eleição. Em uma eleição com 10 milhões de votos válidos, por exemplo, o candidato precisaria de pelo menos 5.000.001 votos; com 7 milhões de votos válidos, seriam necessários 3.500.001 votos. A referência, portanto, é sempre à maioria absoluta dos votos válidos, e não ao total de eleitores.

Nos demais cargos do sistema majoritário, como senador e prefeito de municípios com até 200 mil eleitores, não há segundo turno; vence o candidato mais votado, mesmo que não atinja 50% dos votos válidos.

Já no sistema proporcional, a eleição envolve cálculos como o quociente eleitoral e o quociente partidário, fazendo com que a votação do partido seja decisiva para a distribuição das vagas e, só depois, para a definição dos candidatos eleitos.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Câmara dos Deputados
Próximo

Mais de Brasil

Pesquisa Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 42% no 2º turno

Ricardo Salles desiste de candidatura ao Senado por SP

Pesquisa Quaest: Lula avança e abre vantagem de 5 pontos sobre Flávio Bolsonaro no 1º turno

Pela primeira vez, e-Título não será bloqueado no dia da eleição

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 42% no 2º turno

Ciência

SpaceX coloca foguete Starship em órbita pela primeira vez no 14º voo de teste

Casual

Espaço República amadurece e transforma ateliês em ponte para o mercado de arte

Future of Money

Bitcoin cai com ouro e bolsas em meio a novo impasse na guerra do Irã