O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato.

O banqueiro esteve nesta quinta-feira, 26, no Palácio da Alvorada, onde discutiu com Lula os termos de sua participação no governo.

Com mais de cinco décadas de atuação no setor bancário, Trabuco iniciou a carreira no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e passou pela presidência executiva da instituição antes de assumir o comando do conselho de administração, em 2018.

O convite de Lula foi feito na noite de segunda-feira, 23, durante um encontro fora da agenda oficial no Palácio do Alvorada. Na ocasião, o banqueiro não deu uma resposta imediata ao presidente.

Integrantes do governo favoráveis à escolha de Trabuco avaliam que a indicação representa um sinal de compromisso de Lula com a responsabilidade fiscal e pode reduzir as desconfianças do mercado financeiro sobre a condução da política econômica a partir de 2027. O nome do banqueiro, no entanto, enfrenta resistências de setores mais à esquerda do PT.

Trabuco vinha sendo apontado por aliados do presidente como uma das principais opções para o cargo, à frente do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que também chegou a ser cotado para comandar a pasta.

Quem é Luiz Carlos Trabuco?

Luiz Carlos Trabuco Cappi é formado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Ao longo de sua carreira no Bradesco, o executivo passou pela diretoria de marketing do banco e pelas presidências da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Seguros.

Em 2009, Trabuco assumiu a presidência executiva do Bradesco, cargo que ocupou até 2018, quando passou a comandar o conselho de administração do banco.

Em março de 2024, o banqueiro assumiu também a presidência do conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entidade que representa o setor bancário no país.

Neste ano, assumiu a presidência do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização empresarial e suprapartidária que atua em pautas como a redução do Custo Brasil e a transformação digital da economia.

Trabuco já recusou convite para comandar a Fazenda

O convite de Lula não é o primeiro para que o banqueiro deixe a iniciativa privada e assuma o comando da equipe econômica do governo federal.

Em 2014, Trabuco recusou um convite da então presidente Dilma Rousseff (PT) para assumir o Ministério da Fazenda em seu segundo mandato.

No atual governo Lula, o executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão, órgão consultivo da Presidência da República que reúne representantes de diferentes setores da sociedade.

Escolha de Trabuco ocorre em meio à discussão de novo pacote fiscal

A definição do nome que comandará a Fazenda no quarto mandato de Lula ocorre em meio às discussões no governo sobre novas medidas de contenção dos gastos públicos.

Além de Lula e Trabuco, estiveram no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira os ministros Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), além do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron.

Como a EXAME noticiou, a equipe econômica prepara uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para limitar a expansão dos gastos públicos, inclusive das despesas atualmente fora do arcabouço fiscal.

Entre as medidas em estudo estão restrições aos supersalários na administração pública e aos chamados penduricalhos, verbas indenizatórias que permitem que os contracheques de servidores públicos superem o teto constitucional.

Lula havia dado aval à elaboração de novas medidas fiscais, mas ainda não havia batido o martelo sobre o escopo das propostas nem sobre quando o texto seria enviado ao Congresso Nacional.