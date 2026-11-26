O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá um novo ministro da Fazenda no ano que vem, quando iniciar seu quarto mandato. O escolhido foi Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho do Bradesco. A indicação já teve forte repercussão no mercado, com a bolsa disparando 6% e o dólar perdendo valor.

Desde que chegou ao Palácio do Planalto pela primeira vez, em 2003, o presidente Lula confiou o comando da área econômica a quatro nomes diferentes: Antonio Palocci, Guido Mantega, Fernando Haddad e, mais recentemente, Dario Durigan. Cada um deles assumiu a missão de conduzir a política fiscal, tributária e econômica do governo em momentos distintos da história brasileira.

Antonio Palocci: o primeiro ministro de Lula

Médico de formação e um dos fundadores do PT, Antonio Palocci assumiu o Ministério da Fazenda em 1.º de janeiro de 2003, no início do primeiro mandato de Lula. Ele permaneceu no cargo até 27 de março de 2006, sucedendo a política econômica herdada do governo de Fernando Henrique Cardoso e defendendo a manutenção da disciplina fiscal para preservar a confiança dos mercados.

Antes de chegar à Esplanada dos Ministérios, Palocci havia sido prefeito de Ribeirão Preto e deputado federal. Sua gestão ficou marcada pela manutenção do superávit primário e pelo compromisso com metas de inflação, estratégia considerada fundamental para a consolidação econômica do início dos governos petistas. Ele deixou o cargo em 2006 e foi substituído por Guido Mantega.

Anos depois, sua trajetória política seria impactada por investigações da Operação Lava Jato, que resultaram em condenações e no rompimento com o PT.

Guido Mantega: o ministro mais longevo

Economista ítalo-brasileiro, Guido Mantega assumiu a Fazenda em março de 2006, após a saída de Palocci. Sua permanência no cargo durou até janeiro de 2015, passando pelo segundo mandato de Lula e o primeiro mandato da então presidente Dilma Rousseff. O período de mais de oito anos o transformou no ministro da Fazenda com a gestão mais longa da história do país.

Antes da Fazenda, Mantega ocupou o Ministério do Planejamento e presidiu o BNDES. Economista formado pela USP e doutor em Sociologia, tornou-se um dos principais formuladores da política econômica petista.

Sua passagem pela pasta coincidiu com anos de forte crescimento econômico, expansão do crédito e aumento dos programas sociais, mas também com os efeitos da crise financeira global de 2008.

Fernando Haddad: a volta da Fazenda no Lula 3

Após a recriação do Ministério da Fazenda no terceiro mandato de Lula, em 2023, o escolhido para comandar a pasta foi Fernando Haddad, advogado, professor universitário e ex-prefeito de São Paulo. Ele tomou posse em 2 de janeiro de 2023.

Logo no início do mandato, Haddad afirmou que sua missão seria combinar crescimento econômico com responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Entre os principais projetos de sua gestão estiveram a elaboração do novo arcabouço fiscal e a articulação da reforma tributária sobre o consumo.

Haddad permaneceu como ministro até março de 2026, quando deixou o cargo para disputar o governo de São Paulo. Sua trajetória política inclui ainda passagens pelo Ministério da Educação entre 2005 e 2012 e pela Prefeitura de São Paulo entre 2013 e 2016.

Dario Durigan: o sucessor escolhido dentro da equipe econômica

Com a saída de Haddad, o presidente Lula escolheu Dario Durigan para assumir o Ministério da Fazenda em março de 2026. Advogado e administrador público, Durigan já era secretário-executivo da pasta desde junho de 2023 e era considerado o principal auxiliar do então ministro.

Ministro da Fazenda, Dario Durigan (Ascom Fazenda/Divulgação/Flickr)

Antes de chegar ao governo federal, trabalhou na Prefeitura de São Paulo durante a gestão Haddad, atuou na Casa Civil durante o governo Dilma Rousseff e foi chefe de políticas públicas do WhatsApp no Brasil entre 2020 e 2023.

Ao assumir o comando da Fazenda, Durigan prometeu manter a linha econômica implantada desde 2023, defendendo a continuidade da consolidação fiscal, da reforma tributária e de medidas voltadas ao equilíbrio das contas públicas.

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