O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 43,4% das intenções de voto em um cenário de primeiro turno da eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel. O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 33,7%.

A diferença entre os dois é de 9,7 pontos percentuais.

Na sequência aparecem o escritor Augusto Cury (Avante), com 7,8%, e Renan Santos (Missão), com 7,6%. Como a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 3,3%, Pablo Marçal (PRTB), 1,9%, Romeu Zema (Novo), 1%, e Samara (UP), 0,9%.

Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) registram 0,1% cada. O restante dos candidatos não pontuou. Votos brancos ou nulos somam 0,1%, enquanto 0,2% dizem não saber em quem votar.

Lula e Flávio Bolsonaro concentram, juntos, 77,1% das intenções de voto nesse cenário.

Na comparação com a pesquisa de julho, o petista caiu 1,6 ponto percentual, enquanto Flávio recuou 2,3 pontos.

A maior variação do levantamento foi de Cury, que avançou 4,8 pontos em um mês. O escritor chamou a atenção do eleitorado por desistir e depois decidir participar do debate na Band.

Lula lidera entre mulheres e empata entre os homens

Os cruzamentos demográficos mostram diferenças no desempenho dos dois primeiros colocados. Entre as mulheres, Lula registra 48,4%, contra 31,9% de Flávio Bolsonaro, diferença de 16,5 pontos. Entre os homens, o petista tem 37,6% e o senador, 35,7%.

Nos recortes por idade, Lula tem a maior vantagem com o eleitorado com 60 anos ou mais: o presidente tem 63,9%, ante 27,7% de Flávio Bolsonaro.

Entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, o cenário é diferente. O senador tem 30,1%, Renan Santos aparece com 27,1%, Lula registra 17,2% e Augusto Cury, 12,1%. Na faixa de 25 a 34 anos, o presidente tem 29,3%, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 28,1%, Cury, 19,8%, e Renan, 17%.

Dos 35 aos 44 anos, Lula registra 43,6%, contra 36,1% de Flávio. Entre os entrevistados de 45 a 59 anos, são 48,4% para o presidente e 43,3% para o senador.

O levantamento também mostra o petista à frente entre entrevistados com ensino fundamental, com 47,5% contra 34,6%, e entre aqueles com ensino superior, com 50,6% contra 27,2%. Entre os eleitores com ensino médio, Flávio tem 37,3% e Lula, 35,5%.

Lula tem maior percentual nas faixas de renda mais altas

O recorte por renda familiar mostra Lula com 53% entre entrevistados com renda acima de R$ 10 mil e Flávio Bolsonaro com 26,8%. Na faixa entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, são 49,8% para o petista e 32,7% para Flávio.

Entre aqueles com renda de R$ 3 mil a R$ 5 mil, Lula registra 42,3%, contra 33,7% do senador. Na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil, o presidente tem 42,3% e Flávio, 37,5%.

A relação se inverte no grupo com renda familiar de até R$ 2 mil. Flávio Bolsonaro aparece com 36,4%, enquanto Lula registra 32,4%. Augusto Cury chega a 14,7% nesse segmento, seu maior percentual entre as cinco faixas de renda apresentadas.

Lula lidera em quatro regiões; Flávio fica à frente no Centro-Oeste

Nos recortes regionais, Lula registra o maior percentual no Nordeste, com 52,4%. Flávio Bolsonaro tem 30,6% na região. No Sul, o presidente aparece com 46,9%, contra 32,5% do senador.

No Sudeste, Lula tem 38,8% e Flávio, 36,3%. No Norte, os percentuais são de 43,3% e 21,8%, respectivamente. O Centro-Oeste é a única das cinco regiões em que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente: 42,5%, contra 30,9% de Lula.

Augusto Cury alcança 13,5% no Centro-Oeste e também 13,5% no Norte. Renan Santos tem seu maior percentual regional no Sul, com 11,2%. Ronaldo Caiado chega a 9,9% no Norte e a 5,1% no Centro-Oeste.

Religião separa eleitorado de Lula e Flávio Bolsonaro

Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro registra 51,7%, contra 19,9% de Lula. Augusto Cury aparece com 13%, e Renan Santos, com 7,4%.

Entre os católicos, Lula tem 54,3% e Flávio, 30,3%. O presidente também registra 65,2% entre entrevistados de outras religiões e 66,4% entre agnósticos ou ateus. Flávio tem, respectivamente, 22,8% e 13,8% nesses dois grupos.

Entre os entrevistados classificados como “crentes sem religião”, Lula aparece com 32,7%, Flávio Bolsonaro tem 23,8%, Ronaldo Caiado registra 14,4%, Augusto Cury, 12,9%, e Renan Santos, 12,4%.

Lula concentra esquerda, e Flávio Bolsonaro, direita bolsonarista

O cruzamento por identificação política mostra Lula com 99,5% entre os entrevistados que se definem como de esquerda lulista e 87,5% entre os de esquerda não lulista. Entre os independentes, o presidente registra 38,2%.

Flávio Bolsonaro alcança 96,6% entre aqueles que se identificam com a direita bolsonarista. Entre os eleitores classificados como de direita não bolsonarista, o senador tem 45,7%, Renan Santos aparece com 27,7% e Augusto Cury, com 11,6%.

Entre os independentes, depois de Lula aparecem Flávio Bolsonaro, com 26%, Augusto Cury, com 19,2%, e Renan Santos, com 10,7%.

O levantamento também cruzou a intenção atual com o voto declarado no segundo turno de 2022. Entre os entrevistados que afirmam ter votado em Lula naquele pleito, 88,7% escolheriam o petista no cenário atual, enquanto 2,7% votariam em Flávio Bolsonaro. Entre quem declara ter votado em Jair Bolsonaro em 2022, 69,4% escolheriam Flávio, 9,8% Augusto Cury e 9,4% Renan Santos.

Flávio Bolsonaro e Lula têm rejeição acima de 50%

A pesquisa também mediu a rejeição dos nomes apresentados aos entrevistados. Flávio Bolsonaro aparece com 52,7%, enquanto Lula registra 52%. Como a diferença é de 0,7 ponto percentual, inferior à margem de erro geral informada pelo levantamento, os dois têm níveis numericamente próximos de rejeição.

Renan Santos tem 43,1% de rejeição, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 41,3%, Pablo Marçal, com 40,1%, Romeu Zema, com 33,9%, Ronaldo Caiado, com 28,5%, e Augusto Cury, com 18,5%. A opção “nenhum destes” soma 0,1%.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.014 adultos brasileiros entre 25 e 30 de agosto de 2026. A coleta ocorreu por recrutamento digital aleatório, método identificado pelo instituto como Atlas RDR.

A margem de erro informada é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07972/2026. O material fornecido não informa o contratante da pesquisa.