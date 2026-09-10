PF faz operação para investigar financiamento do filme 'Dark Horse'

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 10, a Operação Make Up, que investiga repasses públicos para financiamento do filme "Dark Horse", inspirado na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo apurado pela EXAME, são cumpridos 49 mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas na produção.

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora do longa, Karina Gama, são alvos da operação.

Duas entidades de propriedade de Karina também têm buscas de agentes da PF: o Instituto Conhecer Brasil (ICB) e a Academia Nacional de Cultura (ANC).

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino. Segundo a PF, a investigação apura supostos desvios de emendas parlamentares que estariam ligados à produtora do filme.

"As investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados", disse a corporação.

Além das emendas parlamentares, a Polícia Federal investiga a movimentação de "centenas de milhões" entre os investigados e outras empresas envolvidas.

Segundo a PF, são investigados os crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

A operação foi deflagrada em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo auditoria da CGU, Frias teria indicado R$ 2 milhões em emendas a produtoras ligadas a Karina Gama, como gastos não comprovados.

Dark Horse no STF

O Dark Horse já era alvo de outra frente de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) antes da Operação Make Up. A apuração, sob relatoria do ministro André Mendonça, começou após questionamentos sobre os recursos privados destinados à produção do filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de conversas envolvendo o senador e candidato a presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, em uma negociação para financiar o longa.

Segundo reportagens do portal The Intercepth, as tratativas envolveriam valores de até US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, com uma parcela destinada à produção cinematográfica.

Flávio afirmou que buscou investidores para o projeto e negou que tenha recebido recursos para uso pessoal. A investigação no STF passou a analisar a origem dos valores, a estrutura dos aportes e a eventual relação entre os envolvidos.

Na quarta-feira, 9, Mendonça homologou a delação premiada firmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) com Antonio Carlos Freixo Jr., o Mineiro, dono da Entre Investimentos e Participações.

No acordo, Freixo detalha pagamentos ao fundo Havengate nos Estados Unidos, usado para financiar o filme "Dark Horse".

Agora, a Operação Make Up amplia o escopo das apurações ao incluir suspeitas sobre o uso de emendas parlamentares, recursos públicos indicados por deputados e senadores, e possíveis irregularidades em contratos ligados à produção.