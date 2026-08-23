Por que Cury voltou atrás e decidiu participar do debate da Band

O candidato do Avante à Presidência, Augusto Cury, recuou da decisão de última hora de não participar do debate presidencial realizado pela TV Bandeirantes após conversa com o jornalista Fernando Mitre, ex-diretor de jornalismo da emissora e veterano da emissora.

Mitre argumentou que o protesto de Cury pela ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao debate poderia ser durante o evento.

Cury se irritou ao saber que a entrevista de Lula à TV Record seria exibida às 20h30, enquanto o debate da Band seria realizado. Ele chegou a protestar em frente à sede da Band e disse que a exibição da entrevista de Lula no mesmo horário do debate era uma "palhaçada".

A decisão de Cury de não participar do debate havia surpreendido até membros de sua campanha, que relataram reservadamente não tê-lo visto tão nervoso anteriormente.

Cury chegou a fazer uma live em redes sociais anunciando que não iria mais participar do debate, mas recuou após entrar na emissora, conversar com executivos e com Mitre. A jornalistas, ele disse que mudou de ideia em respeito ao jornalismo.

O candidato diz que tem sido boicotado pelo algoritmo das redes sociais e que seus vídeos não alcançam mais do que 2% de seus mais de 15 milhões de seguidores.

"Lula da Silva, você tinha que estar aqui para responder ao caos que está na educação: 95% dos nossos jovens não aprendem matemática quando terminam o Ensino Médio", afirmou em sua primeira intervenção.