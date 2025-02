CEO da Boeing elogia Musk por ajuda em projeto que trouxe prejuízo de US$ 2 bilhões

O CEO da Boeing, Kelly Ortberg, afirmou nesta quinta-feira, 20, que Elon Musk está "ajudando muito" no desenvolvimento dos novos aviões Air Force One, que acumulam atrasos desde 2018. O projeto, avaliado em US$ 3,9 bilhões, já custou mais de US$ 2 bilhões em prejuízos à Boeing. A ajuda de Musk pode acelerar a entrega das aeronaves presidenciais.

O contrato inicial previa a entrega até 2024, mas agora o prazo foi estendido para 2027. Ortberg elogiou Musk, chamando-o de "brilhante" por sua capacidade de distinguir requisitos técnicos essenciais de burocracias dispensáveis. "Ele está nos ajudando muito. Então, estou abraçando isso, trabalhando com a equipe DOGE para nos ajudar a melhorar a entrega", disse Ortberg.

A Boeing tenta recuperar sua credibilidade após sucessivos atrasos. Em dezembro, Musk já havia elogiado Ortberg, dizendo que a empresa está "em um caminho muito melhor" sob sua liderança.