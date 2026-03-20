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Outono começa hoje e primeira frente fria já tem data para chegar; veja

Estação começa nesta sexta-feira, 20, com calor em várias regiões; primeira queda mais acentuada de temperatura deve acontecer mais para frente

(Fabio Teixeira/Anadolu Agency /Getty Images)

(Fabio Teixeira/Anadolu Agency /Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 15h53.

O outono de 2026 começa oficialmente nesta sexta-feira, 20, e deve ter início marcado por temperaturas elevadas e atraso na chegada do frio intenso no Brasil, segundo previsões do Climatempo e do Inmet.

A estação segue até 21 de junho e terá como principal característica a manutenção do calor nas primeiras semanas, além de um período chuvoso mais prolongado em parte do país.

Quando chega o frio?

De acordo com o Climatempo, a primeira frente fria com maior impacto deve avançar apenas na segunda quinzena de abril, provocando queda moderada de temperatura no Sul e em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.

O frio mais intenso, no entanto, é esperado apenas na segunda quinzena de maio, com maior probabilidade no fim do mês. Esse resfriamento deve atingir o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, áreas do centro-sul e sudoeste de Minas Gerais, além de partes de Mato Grosso e Goiás.

Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas devem ficar entre 12°C e 14°C na última semana de abril. Marcas próximas de 10°C são mais prováveis apenas no fim de maio ou em junho.

Em Curitiba e Porto Alegre, temperaturas abaixo de 10°C já são possíveis na segunda quinzena de abril. Em Florianópolis, valores próximos de 10°C são mais prováveis no começo de junho.

Outono começa com calor em várias regiões

Nos primeiros dias da estação, o calor ainda predomina em parte do país. Segundo o Inmet, áreas do Rio Grande do Sul e do oeste de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul podem registrar temperaturas máximas de até 38°C entre sexta-feira, 20, e sábado, 21.

Instabilidades devem amenizar temporariamente o calor no fim de semana, mas a tendência é de nova elevação das temperaturas a partir de segunda-feira, 23.

Mais chuva no Sul

A formação de um El Niño costeiro (aquecimento das águas próximo ao litoral do Peru e do Equador) deve influenciar o clima no Brasil neste outono.

O fenômeno favorece o aumento das chuvas no Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina e do Paraná. Já no Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão é de volumes dentro da média, com pancadas frequentes em abril e início de maio.

No Nordeste, o outono é período típico de chuva, com previsão de volumes acima da média em várias áreas, incluindo capitais entre Salvador e Natal. No Norte, a tendência é de menos chuva do que o normal na maior parte da região, com exceção do Amapá.

Episódios de frio mais intenso são esperados entre maio e junho, com possibilidade de geada no Sul, no sul de Mato Grosso do Sul e em áreas de São Paulo.

 

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