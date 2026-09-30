O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a corrida pelo governo do estado, mas com cada vez menos vantagem, segundo a pesquisa da Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30. Em um cenário de primeiro turno, Paes registra 37% das intenções de voto, seguido por Douglas Ruas (PL), que marca 31%.

Na série histórica da pesquisa, Paes cresceu 2 pontos percentuais em um mês, uma oscilação no limite da margem de erro. Já Ruas subiu 10 pontos no mesmo período, 6 deles nas últimas duas semanas.

No mesmo cenário, Garotinho (Republicanos) tem 7%, seguido por William Siri (PSol) com 3% e Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo), com 2% cada. Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) somam 1% cada um. Luan Monteiro (PCO) não pontuou.

Os votos em branco e nulos totalizam 8%, mesmo índice daqueles que não souberam responder.

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Garotinho inelegível e segundo turno

O instituto também testou um segundo cenário estimulado sem a presença de Garotinho, que teve recurso negado pelo TRE na última terça-feira, 29, e segue com a candidatura indeferida.

Nesta simulação, Eduardo Paes vai a 38% das intenções de voto e Douglas Ruas anota 33%, mantendo a diferença de cinco pontos. Indecisos e brancos/nulos representam 10% cada.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são previamente apresentados aos entrevistados, Paes registra 27%, ante 22% de Ruas e 3% de Garotinho. O levantamento revela um alto número de indefinição inicial, com os indecisos somando 35%.

Em um eventual segundo turno entre os dois líderes isolados, Paes alcança 41% contra 36% de Ruas nos votos totais. Quando projetados apenas os votos válidos (que excluem brancos e nulos), o candidato do PSD marca 53%, ante 47% do adversário do PL, configurando vitória fora da margem de erro.

A Real Time Big Data simulou um confronto direto alternativo sem o nome do PL. Neste cenário, Paes bateria Garotinho por 47% a 24% na preferência geral. Convertendo para votos válidos, o embate resultaria em um placar de 66% a 34% para o ex-prefeito carioca.

Rejeição e avaliação do governo

O levantamento aferiu a rejeição múltipla dos postulantes ao Palácio Guanabara, apontando que Garotinho lidera com 63% de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum.

Na sequência, aparecem Eduardo Paes, com o índice alto de 44%, Cyro Garcia, com 29%, e Douglas Ruas e William Siri, que marcam 28% cada um.

A pesquisa também solicitou que o eleitorado avaliasse o desempenho da gestão executiva estadual. Os números retratam um cenário de absoluta divisão: o governo de Ricardo Couto é aprovado por 47% e desaprovado por 45% dos entrevistados, um empate técnico na margem de erro.

Raio-x do eleitorado fluminense

O cruzamento demográfico revela que a liderança geral de Paes é alavancada pelo público feminino, grupo no qual o candidato anota 41% contra 28% de Ruas. Entre os homens, a disputa é rigorosamente mais acirrada, com o nome do PL numericamente à frente (35%), em empate técnico com Paes, que tem 33%.

Do ponto de vista geográfico, o candidato do PSD consolida sua força na capital, onde lidera de forma isolada com 40% contra 30% do rival. Na Região Metropolitana, porém, os dados mostram equilíbrio absoluto, com Paes e Ruas empatados com 34% das intenções de voto.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por instituição não especificada no documento e está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08712/2026.